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Volkswagen (VW), hafif ticari araç sınıfındaki elektrikli ilk modeli olan ID.Buzz'ı Türkiye'ye getirdi.

Alman üreticinin elektrikli otomobilleri için geliştirdiği Modüler Elektrikli Tahrik Platformu'nda (MEB) geliştirilen aracın Pro ve Cargo olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Volkswagen'in tarihindeki ikinci model olan ve 1950’lerde yollara çıkan T1’in DNA'sını günümüze ve elektrikli mobilite çağına taşıma misyonunu yüklenen ID.Buzz, aynı zamanda markanın elektrikli 'ID' ailesinin de Türkiye’de satışa sunulan ilk üyesi oldu.

MOTOR GÜCÜ YÜKSELDİ, YÜZDE 60 ÖTV İLE GELDİ

ID.Buzz'ın lansmanında açıklamalarda bulunan Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, elektrikli ticari araçtan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

REKLAM Senyücel, "Hem müşteri portföyümüze hem de satışlarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yıl için kotalarımız sınırlı da olsa, 2025 yılında pazara sunmayı planladığımız diğer ID.Buzz modelleriyle birlikte, satışlarımızın içinde elektrikli araç satışlarının yüzde 10 pay almasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Senyücel, 2022'de global lansmanı yapılan ID.Buzz'ı Türkiye'ye getirmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını anlatarak, "İlk üretildiğinde 150 kw güç üreten versiyon vardı. Bu versiyon yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği için getirmek istedik, fakat Volkswagen ID.Buzz'ın güç çıkışında güncellemeye gitti ve güç çıkışını 210 kw'a çıkardı. Bu yüzden ID.Buzz Türkiye'de şimdilik sadece yüzde 60 ÖTV diliminde yer alıyor. Yıl sonunda yüzde 10 ÖTV dilimine girebilecek 125 kw gücündeki versiyonu getireceğiz. Bu versiyondan yüksek satış hedefimiz bulunuyor. Yine yıl sonunda 250 kw güç ve 4x4 çekiş sistemine sahip GTX versiyonu da Türkiye'ye getirmek planlarımız arasında" bilgilerini paylaştı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞI İLE ÜRETİLDİ ID.Buzz'ın özelliklerine yakında bakılacak olursa, karbon ayak izi sıfıra indirgenen elektrikli ticari aracın her iki versiyonu da sürdürülebilirlik özelliklerine sahip. Aracın iç mekanında, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, aynı zamanda araçta gerçek deri kullanılmıyor. Kabin içindeki dijital ekranlar ise VW'nin binek modellerinden tanıdık. Öte yandan, aracın durumuna ilişkin tamamlayıcı bilgileri gösteren akıllı bir ışık konsepti olan ID.Light üzerinden adaptif hız sabitleyici “ACC”, ön bölge asistanı "Front Assist", karşılama ve uğurlama ışığı, şarj işlemleri, telefon çağrısı gibi sistemler, işlevler hakkında ve güncel sürüş durumuna ilişkin bilgiler sunuluyor. Bilgi ve eğlence sistemi ekranından araç menüsüne girerek, ID.Light fonksiyonları etkinleştirilebiliyor veya devre dışı bırakılabiliyor.

TEK ŞARJ İLE 460 KM GİDEBİLİYOR ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo modellerinde toplam 84 kWh (net: 79 kWh) enerji sağlayan yüksek voltajlı lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya, arka aksa entegre edilmiş olan 210 kW'lık elektrik motorunu besliyor. WLTP standartlarına göre ID.Buzz’ın menzili 460 km'ye kadar çıkıyor. Maksimum hız, elektronik olarak 160 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Aracın 0’dan 100 km hızlanması ise, Pro modelinde 7.6 saniye, Cargo modelinde ise 10.2 saniye olarak gerçekleşiyor. Aracın elektrikli motoru 560 Nm'lik maksimum tork üretiyor. Lityum iyon batarya, 11 kW alternatif akımla (AC) şarj edilebildiği gibi, bir CCS konektörü aracılığıyla DC hızlı şarj istasyonunda 185 kW'a kadar artan bir güçte şarj edilebiliyor. Bu şekilde şarj edildiğinde, bataryanın şarj seviyesi yaklaşık 26 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e yükseliyor.

YÜK KAPASİTESİ 2 BİN LİTRENİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR 5 kişilik ID.Buzz Pro’da 1.121 litrelik bagaj alanı sunuluyor. İkinci koltuk sırası yatırıldığında bu yük kapasitesi 2.205 litreye kadar çıkabiliyor. ID.Buzz Cargo ise, müşterinin tercihine göre önde şoför yanında tekli veya ikili koltuk seçeneği ile sunuluyor. Aynı zamanda 3,9 m3'lük kargo alanını ayıran sabit bir camlı bölme de bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, ID.Buzz, 1 Ekim’den itibaren satışa sunuluyor. ID.Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (210 kW) modeli 1 milyon 950 bin TL ve ID.Buzz Pro (4+1) Standart Şasi 286 PS (210 kW) modeli ise 3 milyon 600 bin TL anahtar teslim fiyatıyla satın alınabilecek.