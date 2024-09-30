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        Haberler Dünya Musk'tan bir tepki de Netflix'e: Bağışları çok dengesiz | Dış Haberler

        Musk'tan bir tepki de Netflix'e: Bağışları çok dengesiz

        Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden Tesla, SpaceX ve Twitter (X) gibi şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk, ABD merkezli 12 şirketin çalışanlarının hangi başkan adayına bağışta bulunduğunun grafiği paylaştı. Musk, Netflix çalışanlarının yüzde 100'ünün Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'e bağışta bulunmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 10:13 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:13
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        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
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        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a desteğini sahibi olduğu Twitter'dan (X) aktif olarak gösteriyor.

        Musk, bir Twitter kullanıcısının, "Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings'in Kamala Harris'e 7 milyon dolarlık bağışta bulunmasının ardından ABD'deki Netflix iptalleri neredeyse üç katına çıktı" ifadeli paylaşımını alıntılayarak, 12 ABD merkezli şirketin çalışanlarının Başkan adaylarına bağış oranını gösteren bir grafik paylaştı.

        Musk, paylaşıma şu notu düştü: "Netflix çalışanlarının bağışları, Demokrat Parti lehine bundan daha dengesiz olamazdı"

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        370 milyon dolarlık fark

        ABD siyasetinde bağışların kritik öneme sahip olduğu biliniyor.

        Son verilere göre Kamala Harris'in ekibi, 678,2 milyon dolar topladı, Trump'ın ekibi ise 309,2 milyon dolar topladı.

        Kamala Harris'in bağışçıları arasındaki en büyük ikili Google ve Microsoft. Musk ise buna da tepki göstermiş, "Google ve Microsoft, Demokrat Parti'ye çok orantısız bir şekilde bağış yapıyor. İkisi birlikte web tarayıcılarının ve aramaların neredeyse yüzde 100'ünü kontrol ediyorlar." demişti.

        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
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        Trump, Google'ı aramalarda rakibi Kamala Harris'i öne çıkardığı iddiasıyla dava etmekle tehdit etmiş, seçimleri kazanması halinde ABD Adalet Bakanlığını, Google'ı seçimlere "açık müdahale" etmesi nedeniyle dava etmeye çağıracağını söylemişti.

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