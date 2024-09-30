Donald Trump'tan Google'a: Seçimi kazanırsam dava açacağım

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ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde arama sonuçlarını Demokratların adayı Kamala Harris'i kayırmak için manipüle ettiğini iddia ettiği Google'ı dava edeceğini söyledi.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Google'ın kendisi hakkında olumsuz haberlere öncelik verirken Harris'e dair olumlu haberleri öne çıkaran "yasa dışı" bir algoritma kullandığını iddia etti.

Kasımda seçimleri kazanması halinde ABD Adalet Bakanlığını, Google'ı seçimlere "açık müdahale" etmesi nedeniyle dava etmeye çağıracağını söyledi.

Donald Trump, "Bu yasa dışı faaliyettir." dedi. REKLAM Trump'ın açıklamalarının, muhafazakar Medya Araştırma Merkezi'nin Google'ın arama algoritmasının Trump'tan çok Harris'e fayda sağladığını iddia eden çalışmasıyla ilgili olduğu düşünülüyor. Google söz konusu suçlamaları reddederek, arama algoritmasının herhangi bir adayı kayırmak için manipüle edilmediğini bildirdi. MUSK GOOGLE'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ Dünyanın en zengin ismi Elon Musk da geçtiğimiz günlerde Google ve Microsoft'un Demokrat Parti'ye yaptığı bağış miktarına tepki göstermişti.

Musk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Google ve Microsoft, Demokrat Parti'ye çok orantısız bir şekilde bağış yapıyor. İkisi birlikte web tarayıcılarının ve aramaların neredeyse yüzde 100'ünü kontrol ediyorlar. En iyi niyetle bile önyargı yaratmaktan kendilerini alamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.