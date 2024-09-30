Eskişehir'de çöp dolu evinde ölü bulundu
Eskişehir'de bir süredir kendisinden haber alınamayan adam, yalnız yaşadığı ve çöplerle doldurduğu evinde ölü bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.
Deliklitaş Mahallesi Hamidiye Sokak'ta yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan Bülent Tanrıgüzey'den (55) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdi. AA'nın haberine göre; ekipler tarafından yapılan incelemede, Tanrıgüzey'in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İncelemenin ardından Tanrıgüzey'in cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.