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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de çöp dolu evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de çöp dolu evinde ölü bulundu

        Eskişehir'de bir süredir kendisinden haber alınamayan adam, yalnız yaşadığı ve çöplerle doldurduğu evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 02:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 02:58
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.

        Deliklitaş Mahallesi Hamidiye Sokak'ta yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan Bülent Tanrıgüzey'den (55) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdi. AA'nın haberine göre; ekipler tarafından yapılan incelemede, Tanrıgüzey'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İncelemenin ardından Tanrıgüzey'in cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Eskişehir
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