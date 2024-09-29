Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Sarı-Lacivertlilerin golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada Antalyaspor forması giyen Thalisson'un kendi ağlarına attığı golle geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasını BAY geçecek. Antalyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşışalacak.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada hata yapmadı ve puanını 16'ya yükseltti. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı maçın henüz ilk dakikalarında çok net bir fırsat yakaladı.

Fenerbahçe'de Szymanski bu topu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi ve Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkardı.

ALEX ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen ve kulüpte birçok rekora imza atan Alex de Souza, teknik direktör olarak eski takımına rakip oldu. Brezilyalı teknik adam, sezon başında Antalyaspor'un başına geçmişti. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve eski milli futbolcu Mehmet Aurelio da Alex'in yardımcısı olarak olarak bulunuyor.