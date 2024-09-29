Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerin golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada Antalyaspor forması giyen Thalisson'un kendi ağlarına attığı golle geldi
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.
Sarı-Lacivertlilerin golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada Antalyaspor forması giyen Thalisson'un kendi ağlarına attığı golle geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada hata yapmadı ve puanını 16'ya yükseltti. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasını BAY geçecek. Antalyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşışalacak.
SZYMANSKI'DEN İNANILMAZ POZİSYON!
Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı maçın henüz ilk dakikalarında çok net bir fırsat yakaladı.
Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından seken top direkten geri döndü.
Fenerbahçe'de Szymanski bu topu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi ve Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkardı.
ALEX ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU
Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen ve kulüpte birçok rekora imza atan Alex de Souza, teknik direktör olarak eski takımına rakip oldu. Brezilyalı teknik adam, sezon başında Antalyaspor'un başına geçmişti. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve eski milli futbolcu Mehmet Aurelio da Alex'in yardımcısı olarak olarak bulunuyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında kaleci Piric'in müdahalesi sonrası arka direkten dönen topa Szymanski dokundu. Kaleye giden meşin yuvarlağı Veysel Sarı çizgiden çıkardı.
9. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde kafayla şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
12. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen topu kaleci Livakovic kontrolü altına aldı.
14. dakikada Djenepo'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada Amrabat'ın ceza alanı dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.
41. dakikada Saint-Maximin'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Piric gole izin vermedi.
45+2. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza alanı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
55. dakikada Townsend'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, top üstten auta çıktı.
63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlara gönderdi: 0-1
76. dakikada Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
78. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart gördü.
81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En-Nesyri'nin hareketlendiği top, Kelven'in yüzüne çarpıp yakın köşeden filelerle buluştu: 0-2
Karşılaşmayı, sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.