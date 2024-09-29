Ahmet Selim Kul yazdı: Güney'den Kuzey'e net uyarılar

Fenerbahçe’nin rakibinin içeride puan kaybettiği bir haftada kazanmak dışında alacağı her sonuç derbi mağlubiyetinden sonra büyük bir kriz doğururdu. Bu dip notla başlayan maçta özellikle ilk yarıda futbol adına izlemesi çok zor bir karşılaşma oldu. Sayısız basit hata, kötü tercihler, aşırı edilgen bir oyun, düşük tempo derken bu tablo doğal olarak Antalyaspor’un işine geliyordu.

Bu tarz Mourinho oyunlarına yabancı değiliz ama o oyunlarda kalesine bu kadar inemezdi rakipler. Fenerbahçe güvenli bir oyun oynamaya çalışırken çok net pozisyonlarla olmasa da kalesinde tehlikeler görüyor. Üstelik Türkiye’de bu oyun kamuoyu tarafından çok fazla dövülüyor. Eğer bu mantalite devam edecekse de Fenerbahçe camiasının bu “Edilgen oyun”a atılan dayağa karşı yüksek sesle savunma yapması gerekiyor.

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Fenerbahçe futbolcularının iletişimleri, tepkiler, vücut dilleri de çok parlak ve pozitif bir atmosferde değildi. Tüm bu negatifliklerde sıcak ve nemli havanın da muhakkak etkisi vardır. Ama ne denli vardır soru işareti… Tüm bu negatifliklerde muhakkak Galatasaray maçının da etkisi vardır… Ama ne denli vardır soru işareti… Fenerbahçe’nin oyunu ileriye gitmiyor. Yerinde sayıyor. Hızlanmıyor aksine yavaşlıyor. Eğer üstteki gibi sebepler bu akşamki görüntüde fazla etkili değilse bu oyun Karadeniz’de Fenerbahçe’ye pahalıya patlar. Fenerbahçe’nin ligde sıradaki deplasmanları Samsun ve Trabzon. Kuzey turu öncesi “Dostça sert uyarılar” Güney’den geldi.