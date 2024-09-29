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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya, Adana'nın kazananı

        Serenay Sarıkaya, Adana'nın kazananı

        31. Adana Altın Koza Film Festivali'nin kazananları, dün akşam ödüllendirildi. Filmi olmayan Serenay Sarıkaya da gecenin kazananlarından oldu

        Giriş: 29.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 29.09.2024 - 13:25
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        Adana'nın kazananı
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        Adana Altın Koza Film Festivali'nin bu yıl, 31'ncisi düzenlendi.

        Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, büyük bir heyecana sahne oldu.

        Yılın en iyi filmi; Murat Fıratoğlu'nun yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" seçildi. Film; Venedik Film Festivali'nde Orizzonti bölümünde de 'Jüri Özel Ödülü' almıştı.

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        'Altın Koza' kazananlar, mutluluklarını gururla harmanladı. Kariyerleri adına yeni bir heyecana bürünüp şevklerini artırdı.

        Adana Altın Koza Film Festivali'nin kazananlarından biri de Serenay Sarıkaya oldu.

        Festivalde; Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı bir film yoktu. Dolayısıyla ödül almadı, hatta 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında 'Altın Koza' kazanan Erdem Şenocak (Ölü Mevsim) ile Ahmet Rıfat Şungar'a (Gecenin Kıyısı) ödüllerini takdim etti.

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        Nuri Bilge Ceylan - Serenay Sarıkaya - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

        Serenay Sarıkaya'nın kazancı; ustalardan oluşturulmuş jüride üye olmasıydı. Ki o jürinin başkanlığını Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığını düşünecek olursak, Sarıkaya'nın jüri üyeliğinin kariyeri için ne ölçüde değerli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

        Serenay Sarıkaya, Adana Altın Koza Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Yönetmen - senarist Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığındaki jüride; oyuncu - yönetmen Mehmet Aslantuğ, yazar - senarist Nermin Yıldırım, yönetmen - senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ve yazar - film eleştirmeni ve küratör Müge Turan ile birlikte yer aldı.

        Serenay Sarıkaya, özel geceye, bir hayli özenli hazırlandı. Saç stili, ruj rengi, ayakkabı ve kıyafet seçimiyle desteklediği güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

        Festivalde yarışanlardan rol çalmak istemese de bu durum, kendi iradesi dışında gerçekleşti.

        Serenay Sarıkaya, ödül töreninin başlamasını beklerken, otel odasında çektirdiği bazı fotoğrafları paylaştı.

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        #serenay sarıkaya
        #Adana Altın Koza Film Festivali
        #Hemmenin Öldüğü Günlerden Biri

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