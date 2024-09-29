Jose Mourinho'dan flaş tepki: Bilgisayarı kameranın önüne koydu!

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Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 76. dakikada Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkarttı ancak bu gol iptal edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu ve sarı kart gördü. İşte o anlar: 💻 Jose Mourinho'dan laptoplu tepki! #ANTvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/mN1RzXdc5x — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 29, 2024 OLAY HAREKET İÇİN AÇIKLAMA Jose Mourinho'dan mücadele sonrasında yaptığı hareket için açıklama geldi. Mourinho, kameranın önüne bilgisayarını koymasına ilişkin, "Ofsayt değildi. Sol beke bakınca Dzeko ofsayt değil. Bu pozisyon temizdi." ifadelerini kullandı.