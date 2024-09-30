Spor yazarları Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, Antalyaspor-Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları, Antalyaspor-Fenerbahçe maçını flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
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Gürcan Bilgiç (Sabah): İlk dakikalarda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılır. Görüntülerden iki fikir de kendine kanıt buluyor. Dzeko'ya ceza alanı içinde darbe var. Hakem Cihan Aydın darbeyi yeterli görmedi. Ama benzer pozisyonda Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kalacakken faulü verdi.
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Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe kazanmalıydı, Galatasaray puan kaybetmişti... Kazandılar ama inanın bana futbol olarak her geçen gün iyiye değil, kötüye gidiyorlar.
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Ahmet Selim Kul (Habertürk): Fenerbahçe’nin oyunu ileriye gitmiyor. Yerinde sayıyor. Hızlanmıyor aksine yavaşlıyor. Fenerbahçe’nin ligde sıradaki deplasmanları Samsun ve Trabzon. Kuzey turu öncesi “Dostça sert uyarılar” Güney’den geldi. Şüphesiz Mourinho’nun da takımın da vites arttırması gerekiyor. Bu milli ara bu anlamda son viraj olacak gibi görünüyor.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Fenerbahçe bu sezon 12 resmi maç oynadı, Rize ve Alanya müsabakaları dışında bütüncül bir iyi performans sergilemedi. Parça parça iyi performanslar var, ama 10-15 dakikaları aşmıyor bu bölümler. Benim merakım şu: Mourinho hep bu pragmatik yaklaşımla mı devam edecek? Bir maçta 10-15 dakika iyi futbol yeterli midir Portekizli için?
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Ömer Üründül (Sabah): Ben Mourinho'nun ne yapmak istediğini anlamakta zorluk çekiyorum. Bir defa kafama takılan en önemli sorun şu; En Nesyri'yi ısrarla Mourinho istedi. Niye oynatmıyor. Dzeko son derece deneyimli, senelerin santrforu. Ama bir büyük takımın asli santrforunun 39 yaşında olması eşyanın tabiatına aykırı. Szymanski'de de düşüş var. İsmail neden bu kadar kısa sürede geriye gitti? İrfan Can hep yedek kulübesinde, oyuna alırken gol olunca vazgeçiyorsun. Sonra hiç almıyorsun.
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Serdar Ali Çelikler (Habertürk): F.Bahçe'nin belki de takımın pozisyon bilgisi en yüksek ismi olan Tadic'ten vazgeçmesi gerek. Harika bir tekniği, üst düzey oyun bilgisi ve süper bir zekası olsa da ne yazık ki güncel değil. O bölgede günümüz gerekliliklerini karşılaması muhtemel isim Oğuz Aydın. Oğuz Aydın ile birlikte İrfan Can değerlendirilmeli.
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Engin Verel (Akşam): Kaptanlığa ulaşmış İrfan'ın bu kadar dışlanması, yelek bıraktırılması (!) uzun vadede pek hayırlı değil. 6 milyon Euro'ya alınan ve küstürülen Oğuz Aydın'ın oynatılmaması yine aklımızda. 2-0'ı bulmuş bir Fenerbahçe takımı tabeladan mutlu olsa da taraftar gelecek için umutlu mudur?