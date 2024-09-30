Uzayda mahsur kalan iki astronotu Dünya'ya getirecek Crew-9 misyonu ekibi istasyona kenetlendi

Crew-9 misyonunun tamamlanmasının ardından kısa süreliğine uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu ISS'de haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun da Hague ve Gorbunov ile Şubat 2025'te Dünya'ya getirilmesi hedefleniyor.