Bronckhorst hata istemiyor! Beşiktaş'ın Kayseri 11'i
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, ev sahibi ekip ise ligde ilk galibiyetini alma peşinde... İşte Kayserispor-Beşiktaş maçına dair tüm bilinmesi gerekenler...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'un konuğu olacak. RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak.
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Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.
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BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlılarda Kayseri kafilesinde ilk olarak yer alan Svensson ise hastalığı sebebiyle son anda Kayseri kafilesinden çıkarıldı.
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LİGDE 57. RANDEVU
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.
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Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
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EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.
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2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.
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İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i...
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- 10
MERT GÜNOK
- 11
RASHICA
- 12
PAULISTA
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- 13
UDUOKHAI
- 14
EMİRHAN TOPÇU
- 15
GEDSON
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- 16
NDOUR
- 17
JOAO MARIO
- 18
RAFA SILVA
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- 19
SEMİH KILIÇSOY
- 20
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