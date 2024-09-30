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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Bronckhorst hata istemiyor! Beşiktaş'ın Kayseri 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, ev sahibi ekip ise ligde ilk galibiyetini alma peşinde... İşte Kayserispor-Beşiktaş maçına dair tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:24
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'un konuğu olacak. RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        • 2

          UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak.

        • 3

          Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

          Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlılarda Kayseri kafilesinde ilk olarak yer alan Svensson ise hastalığı sebebiyle son anda Kayseri kafilesinden çıkarıldı.

        • 5

          LİGDE 57. RANDEVU

          Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

        • 6

          Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

        • 7

          EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

          Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

        • 8

          2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

        • 9

          İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

        • 10

          MERT GÜNOK

        • 11

          RASHICA

        • 12

          PAULISTA

        • 13

          UDUOKHAI

        • 14

          EMİRHAN TOPÇU

        • 15

          GEDSON

        • 16

          NDOUR

        • 17

          JOAO MARIO

        • 18

          RAFA SILVA

        • 19

          SEMİH KILIÇSOY

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