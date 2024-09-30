Sağanakta pazar yeri çöktü!
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok kentte şiddetli sağanak yağış etkili olmaya başladı. Eskişehir'de de pazar kurulan caddede yağış nedeniyle çöküntü meydana geldi
Eskişehir'de sağanak nedeniyle pazar kurulan bir caddede çökme meydana geldi.
AA'da yer alan habere göre Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde semt pazarının kurulduğu Millet Caddesi'nde sağanak nedeniyle çökme meydana geldi.
1 BUÇUK METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTUR
Yaklaşık 2 metre çapında, 1,5 metre derinliğindeki çukur dolayısıyla esnaf tezgahını açamadı.
Belediye ekipleri, kamyonla kum dökerek çukuru kapattı. Kent genelinde etkili olan sağanak sonrasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok sokakta rögarlar tıkandı.
Ayrıca bazı tramvay seferlerinde de kısa süreli aksamalar oldu.