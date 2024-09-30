Sağanakta pazar yeri çöktü!

Eskişehir'de sağanak nedeniyle pazar kurulan bir caddede çökme meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde semt pazarının kurulduğu Millet Caddesi'nde sağanak nedeniyle çökme meydana geldi.

Belediye ekipleri, kamyonla kum dökerek çukuru kapattı. Kent genelinde etkili olan sağanak sonrasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok sokakta rögarlar tıkandı.

Ayrıca bazı tramvay seferlerinde de kısa süreli aksamalar oldu.