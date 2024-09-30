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        Haberler Gündem Güncel Sağanakta pazar yeri çöktü! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Sağanakta pazar yeri çöktü!

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok kentte şiddetli sağanak yağış etkili olmaya başladı. Eskişehir'de de pazar kurulan caddede yağış nedeniyle çöküntü meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:04
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        Sağanakta pazar yeri çöktü!
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        Eskişehir'de sağanak nedeniyle pazar kurulan bir caddede çökme meydana geldi.

        AA'da yer alan habere göre Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde semt pazarının kurulduğu Millet Caddesi'nde sağanak nedeniyle çökme meydana geldi.

        1 BUÇUK METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTUR

        Yaklaşık 2 metre çapında, 1,5 metre derinliğindeki çukur dolayısıyla esnaf tezgahını açamadı.

        Belediye ekipleri, kamyonla kum dökerek çukuru kapattı. Kent genelinde etkili olan sağanak sonrasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok sokakta rögarlar tıkandı.

        Ayrıca bazı tramvay seferlerinde de kısa süreli aksamalar oldu.

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        #haberler
        #Eskişehir
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