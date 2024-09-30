Osimhen'de sorun yok!

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Galatasaray'da gündem harika bir başlangıç yapan Victor Osimhen'in sağlık durumu...

Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşısında ilk yarıya iki gol sığdıran Nijeryalı yıldız, girdiği bir ikili mücadelenin ardından arka adalesinde sertlik hissetmişti.

Okan Buruk ve sağlık heyet ile ikinci yarı öncesinde konuşan Osimhen tedbir amaçlı olarak oyundan çıkarıldı.

Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Nijeryalı golcü kendisini iyi hissettiğini ve sakatlığının ciddi olmadığını ifade etti. MR'ı çekilen Osimhen'in durumunun korkulduğu gibi olmadığı öğrenildi. Nijeryalı golcü buna rağmen sıkışık bir fikstürden geçen Galatasaray'da dinlendirilebilir. REKLAM

Napoli'de yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalan ve Galatasaray ile resmi müsabakalara çıkmaya başlayan Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki RFS maçına kulübede başlama ihtimali son derece yüksek. Galatasaray formasıyla şimdiye kadar dört maça çıkan 25 yaşındaki golcü hiçbir müsabakayı boş geçmedi. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK maçlarında asist yapan Osimhen, Kasımpaşa ağlarına ise iki gol bıraktı.