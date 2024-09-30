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        Haberler Magazin Dağılan Hepsi grubundan Gülçin Ergül, ölümden döndüğü kaza hakkında konuştu: Hayatta kalmam mucizeydi - Magazin haberleri

        Gülçin Ergül: Hayatta kalmam mucizeydi

        13 Aralık 2021'de Balıkesir'de geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül; "Hayatta kalmam mucizeydi" diyerek ölümden döndüğü kaza hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:57
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        • 1

          Artık faal olmayan 'Hepsi' grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıllarda büyük bir acı yaşamıştı. Şarkıcı, 2021'de Balıkesir'de geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti.

        • 2

          Sevgilisinin acısıyla sarsılan ve zaman zaman yaptığı duygusal paylaşımlarla onu anmaya devam eden Gülçin Ergül, yıllar sonra ölümden döndüğü kaza hakkında konuştu.

        • 3

          "HAYATTA KALMAM BİR MUCİZEYDİ"

          Gülçin Ergül; "Hayatımda herkesin misyonları olduğuna inanıyorum ve çok büyük acı verici olaylar yaşamış bulunuyorum ama hayatta kalmam aslında bir mucizeydi. Belki de bazı insanların hayatına dokunmam gerektiği için hayattayım" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "O ARABANIN İÇİNDEN ÇIKABİLMEK BÜYÜK MUCİZE"

          Daha önce muhabirlerin, "Kazadan sonra sizin için bu süreç nasıl geçiyor?" sorusuna yanıt veren Gülçin Ergül; "Kabullenmesi çok zor bir süreç. Hele ki ilk dönemlerde... Şu an daha yeni yeni geliyorum kendime. Bu travmayı atlatabilmek, o arabanın içinden çıkabilmek büyük mucize. Hem büyük kaybım... Ağlamak istemiyorum, çok özür diliyorum" diyerek, gözyaşlarına boğulmuştu.

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