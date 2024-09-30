7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı

Hastanede muayene edilen E.S, için rapor hazırlandı.

Doktorların inceleme sonucunda, küçük E.'nin kolundaki demir çubuk izleri ve kafasındaki şişliğin "Bir başka şahıs tarafından darp ve çarpma" sonucunda oluştuğu tanısı konuldu.

Olayın darp olma tanısı konulması üzerine hastane polisi, hastanede tutanak tutarak olayı merkeze bildirdi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği anne Özlem S.'nin ifadesine başvurdu.

Anne ifadesinde, olay günü kendisini oğlunun sınıf öğretmeni Zabit D.'nin aradığını ve "E.'nin koluna çubukla dokundum. Çok ağlıyor okula gelir misiniz" dediğini öne sürdü.

Okula gittiğinde çocuğunun okul müdürünün odasında olduğunu ve ağladığını gördüğünü anlatan anne "Müdür ve birkaç öğretmen oğlumu sakinleştirmeye çalışıyordu. Bana sadece kolunu gösterdiler. Oğluma 'başka bir yerin acıyor mu?' diye sorduğumda, oğlum eliyle saçını sıyırarak kafasını gösterdi ve kafası şişmiş ve kıpkırmızıydı." dedi.