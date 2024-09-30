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        Haberler Dünya İsrail ordusu: Hizbullah'ın orta menzilli füze sistemi komutanı Neşşar’ı öldürdük | Dış Haberler

        İsrail ordusu: Hizbullah'ın orta menzilli füze sistemi komutanı Neşşar’ı öldürdük

        İsrail ordusu, 28 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda, Hizbullah'ın orta menzilli füze sistemi komutanı İyd Hasan Neşşar'ın öldürüldüğünü iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 19:29 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:29
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        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
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        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut’a cumartesi düzenlenen hava saldırısında, hedef alınan Hizbullah'ın orta menzilli füze sistemi komutanı İyd Hasan Neşşar’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

        Açıklamada, “Neşşar, daha önce karadan karaya füze biriminin komutanı ve Bedir biriminin komutan yardımcısı olarak çalıştığı için füze alanında önemli bir uzmandı.” ifadelerine yer verildi.

        Hizbullah'tan İsrail'in söz konusu iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        Hizbullah, 24 Eylül’de "İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hedef aldığını açıkladığı" İbrahim Muhammed Kubeysi'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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        SALDIRILARDA 1208 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1208 kişi öldü.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Hizbullah
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