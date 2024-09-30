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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kabus! Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kabus! Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler

        İstanbul'da tam bir vahşet yaşandı. Fatih'te yaşanan olayda Yaşar Karakaş adlı genç, 5 arkadaşı tarafından alacak verecek kavgasında dövüldü. Bu sırada saldırganlar, baygınlık geçiren Karakaş'ı elektrik vererek ayıltmak isterken öldürdü. Korkunç olayda evde bulunan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:49
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        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
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        Fatih'te alacak verecek meselesi yüzünden Yaşar Karakaş (18) ve 4 arkadaşı arasında evde tartışma çıktı. 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen Karakaş bayıldı.

        DHA'nın haberine göre Karakaş, arkadaşları tarafından ayılması için vücuduna verilen elektrik nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

        ÖNCE SU DÖKTÜLER, SONRA ELEKTRİK VERDİLER

        Olay, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yaşar Karakaş ile Ramazan K.(28), Eda T., Cebrail K.(29), ve İsmail K.( 26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aldığı darbeler nedeniyle Karakaş bayıldı. Karakaş'ın ayılması için önce üzerine su döken arkadaşları ardından da vücuduna elektrik verdi. Karakaş'ın kendisine gelmemesi üzerine evde bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        KARAKAŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri, Karakaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan 1'i kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından Karakaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Ramazan K.'nın 10 suçtan, Cebrail K.'nın 4 adet suçtan, İsmail K.'nın ise 11 adet suçtan kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        #haberler
        #Yaşar Karakaş
        #Son dakika haberler
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