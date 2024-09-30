Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
Bartın'ın katı atıklarının toplandığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöpler yola döküldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yola tonlarca çöp dökenlerle ilgili araştırma yapıldığını, çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacağını duyurdu. Çöplerin iş makinesi yardımıyla kenar bölgelere alınarak yolun açılmaya çalışıldığı bölgedeki kirlilik havadan da görüntülendi.
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Bartın'da Karasu köyü İnkumu tatil beldesi tepesinde bulunan, kent merkezi ile ilçe ve beldeler olmak üzere 8 belediye ve İl Özel İdaresince köylerden toplanan çöplerin atıldığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle bölgeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 1 kilometrelik yolda çöp yığınları oluştu.
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Boğaz Mahallesi'ne ulaşan yolun kapandığı ve Bartın Irmağı mevkisine kadar gelen çöp yığınlarından akan sıvıların da yağmur sularıyla ırmağa karıştığı görüldü.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, günlük yaklaşık 150 ton çöpün taşındığı alanda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı.
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Çöplerin iş makinesi yardımıyla kenar bölgelere alınarak yolun açılmaya çalışıldığı bölgedeki kirlilik havadan da görüntülendi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımız Bartın İl Müdürlüğü ekiplerimizce, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış çöplerin hangi kurum veya kişiler tarafından döküldüğü araştırılırken, tespitin yapılmasıyla çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacaktır."