İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Lübnan'a kara saldırısı iması

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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, ülkenin kuzeyindeki İsrail ordusuna ait bir zırhlı birliği ziyaret ederek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Burada askerlere hitap eden Gallant, Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunarak, "(Hizbullah Genel Sekreteri Hasan) Nasrallah'ın ortadan kaldırılması son değil. (İsrail'in) Kuzey sakinlerini evleri geri getirmek için siz de (zırhlı birlik askerleri) dahil tüm yeteneklerimizi harekete geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara saldırısına hazırlandıklarını duyurmuştu.

Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemişti. REKLAM İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan iki tugayın ülkenin kuzeyine konuşlandırıldığını bildirmişti. İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1178 kişi öldü Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.