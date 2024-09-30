Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, A Milli Takım'ı seçti!
Stuttgart'ta forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'un Türk Milli Takımı'nı seçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
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Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için Almanya'dan A Milli Takım iddiası geldi.
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Sky Almanya'nın haberine göre; bu sezon Suttgart formasıyla Almanya Bundesliga'da yıldızını parlatan Atakan Karazor, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını veren 27 yaşındaki oyuncunun, Ekim ayında açıklanacak olan milli kadroda yer alacağı ifade edildi.
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UYGUNLUK SAĞLANMIŞTI
TFF Yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım oynaması için uygunluk sağlamıştı.
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Almanya doğumlu olan ve 7 sezondur Suttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, orta saha ve stoper bölgelerinde oynayabiliyor.
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27 yaşındaki gurbetçi oyuncu, geçen sezon 37 maçta 4 asist yaparken, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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