Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Trabzonspor
        TS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, A Milli Takım'ı seçti! - Futbol Haberleri

        Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, A Milli Takım'ı seçti!

        Stuttgart'ta forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'un Türk Milli Takımı'nı seçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 21:06 Güncelleme: 30.09.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için Almanya'dan A Milli Takım iddiası geldi.

        • 2

          Sky Almanya'nın haberine göre; bu sezon Suttgart formasıyla Almanya Bundesliga'da yıldızını parlatan Atakan Karazor, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

        • 3

          TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını veren 27 yaşındaki oyuncunun, Ekim ayında açıklanacak olan milli kadroda yer alacağı ifade edildi.

        • 4

          UYGUNLUK SAĞLANMIŞTI

          TFF Yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım oynaması için uygunluk sağlamıştı.

        • 5

          Almanya doğumlu olan ve 7 sezondur Suttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, orta saha ve stoper bölgelerinde oynayabiliyor.

        • 6

          27 yaşındaki gurbetçi oyuncu, geçen sezon 37 maçta 4 asist yaparken, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Habertürk Anasayfa