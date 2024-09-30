Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-0 kazandı.

Siyah-Beyazlılarda goller 56. dakikada Gedson Fernandes ve 78 ile 90+1. dakikalarda Ciro Immobile'den geldi

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 16'ya yükseltti ve maç eksiğiyle Fenerbahçe'yi yakaladı. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise Başakşehir'e konuk olacak.

BRONCKHORST'TAN 5 DEĞİŞİKLİK Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti. REKLAM Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Al Musrati, kart cezalısı Masuaku ve hastalığı nedeniyle Kayseri'ye getirilmeyen Svensson kadroda yer almadı.

Tekin direktör Van Bronckhorst, Ajax maçında ilk 11'de forma verdiği Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekti. MAÇTAN DAKİKALAR 16. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı. 17. dakikada Kayserispor atağında sol kanatta topu taşıyan Cardoso'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Nazon'un şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok kontrol etti. 24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahayı hızla geçen Rafa Silva'nın derinlemesine pasında ceza sahasına soldan giren Immobile'nin şutunda, top sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kaleye paralel ortasında, altıpas üzerine koşu yapan Nazon, uygun pozisyonda topu ıska geçince meşin yuvarlak taca çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. 49. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan ve hızla kaleye yönelen Rafa Silva'nın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Bilal Beyazıt sağına uzanarak son anda meşin yuvarlağı çeldi. 56. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kaleci Bilal Beyazıt'ın Baran Ali Gezek'e gönderdiği pasta baskı yaparak topu kazanan ve hızla kaleye yönelen Gedson Fernandes ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1 75. dakikada hava topunda Carole ile takım arkadaşı Arif Kocaman'ın anlaşmazlığında boşta kalan topu kapan Rafa Silva'nın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Rashica, Attamah'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltıyı Immobile gole çevirdi: 0-2

84. dakikada Ali Karimi'nin ceza sahasına ortasında Nazon, Uduokhai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesine davet edilen Atilla Karaoğlan penaltıyı iptal etti. 90+1. dakikada Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına koşu yapan Immobile, penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3 90+4. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bahoken'in şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.