ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ordusu'nun Lübnan sınırında kısıtlı operasyonlar yapacağını bildirdi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in bölgeden aktardığına göre İsrail’in kısıtlı gerçekleştireceği operasyonun yapılacağı bölgeler Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi olacak.

METULA: İsrail’in en kuzeyindeki şehirlerden biri olan Metula, tarihi boyunca İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların merkezinde yer aldı. 1948 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana stratejik bir sınır kasabası olan Metula, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda sık sık hedef olmuştur. Bölgenin askeri ve stratejik önemi, sınırdaki ilk savunma hattı olmasıyla ilgili.

MISGAV AM: Bu küçük kibbutz, Lübnan sınırına son derece yakın konumlandı ve geçmişte de defalarca Hizbullah saldırılarının hedefi oldu. İsrail açısından savunma hattının güçlendirilmesi için önemli bir askeri nokta olarak görülüyor.

KFAR GILADI: İsrail’in en eski kibbutzlarından biri olan Kfar Giladi, özellikle Lübnan sınırına çok yakın olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. Tarih boyunca pek çok çatışmanın yaşandığı bu bölge, İsrail-Lübnan arasındaki savunma ve operasyon planlarının merkezinde yer alıyor.

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