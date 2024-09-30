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        Haberler Dünya ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi: İşte o 3 bölge! - Öne çıkan gündem haberleri | Dış Haberler

        Son dakika haberi ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi

        İsrail askeri Lübnan'a ilerliyor, topçular kasabaları bombalıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail, Lübnan sınırında kısıtlı operasyonlar yapacağını bildirdi, bunlar Hizbullah altyapısına odaklanmış ve sınırlı olacak" dendi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in bölgeden geçtiği haberde operasyonun üç bölgeden başlayacağını bildirdi. Öte yandan Lübnan askerinin güney sınırından çekildiği duyurulurken İsrail topçularının kara harekâtının başlatılmasına hazırlık amacıyla Güney Lübnan kasabalarını bombaladığı gelen haberler arasında...

        Giriş: 30.09.2024 - 20:57 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:34
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        ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ordusu'nun Lübnan sınırında kısıtlı operasyonlar yapacağını bildirdi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in bölgeden aktardığına göre İsrail’in kısıtlı gerçekleştireceği operasyonun yapılacağı bölgeler Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi olacak.

        İŞTE ÜÇ STRATEJİK BÖLGE

        METULA: İsrail’in en kuzeyindeki şehirlerden biri olan Metula, tarihi boyunca İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların merkezinde yer aldı. 1948 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana stratejik bir sınır kasabası olan Metula, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda sık sık hedef olmuştur. Bölgenin askeri ve stratejik önemi, sınırdaki ilk savunma hattı olmasıyla ilgili.

        İsrail askeri Lübnan'a ilerliyor
        İsrail askeri Lübnan'a ilerliyor

        MISGAV AM: Bu küçük kibbutz, Lübnan sınırına son derece yakın konumlandı ve geçmişte de defalarca Hizbullah saldırılarının hedefi oldu. İsrail açısından savunma hattının güçlendirilmesi için önemli bir askeri nokta olarak görülüyor.

        KFAR GILADI: İsrail’in en eski kibbutzlarından biri olan Kfar Giladi, özellikle Lübnan sınırına çok yakın olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. Tarih boyunca pek çok çatışmanın yaşandığı bu bölge, İsrail-Lübnan arasındaki savunma ve operasyon planlarının merkezinde yer alıyor.

        İSRAİL NEDEN BU BÖLGELERİ TERCİH EDİYOR?

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        İsrail Neden Bu Bölgeleri Tercih Ediyor?

        Coğrafi ve Stratejik Konum: Bu bölgeler, Lübnan sınırına oldukça yakın ve doğrudan Hizbullah’ın kontrolündeki güney Lübnan’a açılan alanlarda yer alıyor. İsrail, bu bölgeden başlatacağı bir operasyonla Hizbullah’a hızlı ve etkili bir darbe vurmayı hedefliyor. Özellikle Hizbullah’ın yerleşim yerleri ve askeri varlıkları bu sınır bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

        Sınır Güvenliği: Bu bölgeler, İsrail’in kuzey sınırındaki en önemli savunma hatlarını oluşturuyor. Hizbullah’ın saldırılarına karşı ilk tepki verecek noktalar olması nedeniyle, bu alanlarda askeri hareketliliğin artması, sınır güvenliğini sağlamada kritik öneme sahip.

        İsrail'e Lübnan çağrısı
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        Operasyonel Kolaylık: Bu bölgelerde İsrail uzun yıllardır askeri altyapısını güçlendirmiş durumda. Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi’deki askeri üsler, savunma hatları ve lojistik ağlar, İsrail’e operasyonel açıdan büyük kolaylık sağlıyor. Hem hava saldırıları hem de kara harekâtı için bu bölgelerden başlayarak Hizbullah’a yönelik bir operasyonun yönetilmesi daha etkin bir sonuç doğurabilir.

        İSRAİL O BÖLGELERE GİRİŞİ YASAKLADI

        Öte yandan Reuters'in haberine göre Lübnan Ordusu'nun güney sınırından çekildiği belirtilirken, İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri "askeri yasak bölge" ilan etti.

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        İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu.

        ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Lübnan'a "karadan sınırlı işgaline" her an başlayabilir.

        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
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        CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara saldırısı düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söylemişti.

        İSRAİL TOPÇULARI GÜNEY LÜBNAN KASABALARINI BOMBALAMAYA BAŞLADI,

        İsrail topçuları, kara harekâtının başlatılmasına hazırlık amacıyla Güney Lübnan kasabalarını bombalıyor.

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        #israil ordusu
        #lübnan
        #haberle
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