Son dakika haberi İsrail askeri Lübnan'a ilerliyor

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AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu.

ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi Haberi Görüntüle İSRAİL MEDYASINDA YER ALMADI İsrail medyasında ise operasyona dair bir haber olmaması dikkat çekti... İSRAİL ORDUSU'NDAN TAHLİYE UYARISI: ORAYI TERK EDİN İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki banliyöler için tahliye uyarısı yaptı: Hizbullah hedefleri vurulacak, orayı terk edin... "HENÜZ SINIRDAN İSRAİL GÜCÜ GEÇMEDİ" Hizbullah'a ait Al Manar televizyonu, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, İHA'lar ve diğer askeri araçların el-Vezzani açıklarındaki Maayun Baruç çevresinde görüldüğünü öne sürdü. Sınırdan henüz hiçbir İsrail gücünün geçmediği de iddia edildi.

İSRAİL'DEKİ GÜVENLİK TOPLANTISI SONA ERDİ İsrail basınında, hükümet ve güvenlik kabinesinin Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladığı bildirilirken kara işgaline ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti ve güvenlik kabinesi saatler boyu süren görüşmelerin ardından Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladı. Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, bazı bakanlar ABD'nin Lübnan'da kara işgaline ilişkin paylaştığı bilgilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlara Lübnan'daki duruma ilişkin yorum yapmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.

BEYRUT'UN GÜNEYİNE SALDIRI Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre İsrail, Beyrut'un güneyini vuruyor. Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göreyse, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X sosyal medya platformundan yaptığı "boşaltın" açıklamasından kısa süre sonra hava saldırıları başladı. İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları, başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Dahiye bölgesindeki El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı. Can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

HİZBULLAH, İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDI Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki El-Besatin bölgesinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu. Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Kefr Kila ve El-Adise kasabaları karşısına denk gelen Besatin bölgesinde İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'deki Filistin halkının direnişinin desteklenmesi ve Lübnan halkının müdafaası için gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan 3 füzenin Batı Celil bölgesinde yasa dışı yerleşim birimi Ştula'da açık araziye düştüğünü açıkladı.

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