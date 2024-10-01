Son dakika haberi İsrail, Lübnan'a kara operasyonuna başladı

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Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında... İsrail ile Lübnan Hizbulahı arasında günlerdir süren gerilimin ardından İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Lübnan sınırında hareketlilik Haberi Görüntüle

İsrail askeri araçları, gece saatlerinde kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladı. Çok sayıda askeri araç yola çıktı, tank ve topçu birliklerinin de eş zamanlı olarak ateş açtı.

İsrail Ordusu, Beyrut'un güneyindeki banliyöler için tahliye uyarısı yapmasının ardından İsrail, Lübnan'a kara harekatının başladığını duyurdu.

SINIRLI VE YOĞUN KARA SALDIRILARINA BAŞLADI İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti. REKLAM Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.

EN BÜYÜK MÜLTECİ KAMPI HEDEF ALINDI Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu. İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı. İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı. İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

AA muhabiri ise İsrail ordusunun, güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı. İSRAİL GÜNEY LÜBNAN'DAN 18 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ İsrail medyası, İsrail ordusunun İkinci Lübnan Savaşı'ndan sonra Güney Lübnan'dan çekilmesinin üzerinden tam 18 yıl geçtiğini belirtti. İsrail ile Hizbullah'ın aylarca süren çatışmalarının ardından İsrail, 1 Ekim 2006'da Lübnan'dan çekilmişti.

ABD: İSRAİL KISITLI BİR OPERASYON YAPACAK İsrail'in Lübnan'a kara harekatı planladığına dair çıkan haberlerin ardından ABD'den gelen açıklamada, "İsrail kısıtlı bir operasyon yapacak, Hizbullah üsleri hedef alınacak." denilmişti. GALLANT "BİR SONRAKİ AŞAMA ÇOK YAKINDA BAŞLAYACAK" DEMİŞTİ İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Mavi Hat boyunca devam eden çatışmalarda "bir sonraki aşamanın çok yakında başlayacağını" söylemişti. İsrail’in kuzeyindeki yetkililerin katıldığı bir toplantıda konuşan Gallant, "Lübnan'da Hizbullah ile savaşın sonraki aşaması çok yakında başlayacak" demişti.