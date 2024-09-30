Oğuzhan Genç yazdı: Her şeye rağmen fırsat tepmedi

Beşiktaş, 10. resmi maçına çıkarken bu sezon ilk kez bu kadar eksikti. Musrati'nin sakatlığının yanında iki sağ bek Svensson ve Onur Bulut da hastaydı. 3. sağ bek olabilecek Necip Uysal zaten uzun süredir yoktu. Masuaku da sarı kart cezalısı olunca eksik sayısı 5'e dayandı.

Rashica sağ bekte başlarken Ndour, Gedson'un yanında ortadaydı. Emirhan Topçu sol beki devralırken günün sürprizi Muci ise bir türlü olamadığı sol kanattaydı. Kayserispor dirençli başlarken Beşiktaş'ın ise özellikle Joao Mario'nun rolü konusunda orta alanda kafası karışıktı. Yine de Rafa Silva önce dokunmadan Emirhan Topçu'ya sonra da çok iyi getirip Immobile'ye net fırsatlar yaratsa da harcandı. Kayserispor'un bulduğu fırsatlarda ise Beşiktaş savunması devredeydi.

İlk yarı golsüz biterken ilk tehlike yine Rafa Silva'dan geldi, Bilal topu kornere çeldi. 56'da ise Gedson Fernandes, kalecinin riskli pasında Baran'dan topu kaparak filelere gönderdi ve kilidi açtı. Sonrasında penaltıdan Immobile, deplasmanda da siftah yaparak farkı ikiye çıkardı.