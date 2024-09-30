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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: Her şeye rağmen fırsat tepmedi - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Her şeye rağmen fırsat tepmedi

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 30.09.2024 - 23:53 Güncelleme: 30.09.2024 - 23:53
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        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
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        Beşiktaş, 10. resmi maçına çıkarken bu sezon ilk kez bu kadar eksikti. Musrati'nin sakatlığının yanında iki sağ bek Svensson ve Onur Bulut da hastaydı. 3. sağ bek olabilecek Necip Uysal zaten uzun süredir yoktu. Masuaku da sarı kart cezalısı olunca eksik sayısı 5'e dayandı.

        Rashica sağ bekte başlarken Ndour, Gedson'un yanında ortadaydı. Emirhan Topçu sol beki devralırken günün sürprizi Muci ise bir türlü olamadığı sol kanattaydı. Kayserispor dirençli başlarken Beşiktaş'ın ise özellikle Joao Mario'nun rolü konusunda orta alanda kafası karışıktı. Yine de Rafa Silva önce dokunmadan Emirhan Topçu'ya sonra da çok iyi getirip Immobile'ye net fırsatlar yaratsa da harcandı. Kayserispor'un bulduğu fırsatlarda ise Beşiktaş savunması devredeydi.

        İlk yarı golsüz biterken ilk tehlike yine Rafa Silva'dan geldi, Bilal topu kornere çeldi. 56'da ise Gedson Fernandes, kalecinin riskli pasında Baran'dan topu kaparak filelere gönderdi ve kilidi açtı. Sonrasında penaltıdan Immobile, deplasmanda da siftah yaparak farkı ikiye çıkardı.

        Bunun ardından Atilla Karaoğlan'dan garip kararlar izledik. Beşiktaş'ın iki penaltısını görmezden gelen Karaoğlan, Immobile'nin düşürüldüğü pozisyonun dönüşünde Kayserispor'a penaltı çalsa DAVAR uyarısıyla kararını geri çekti. 90+1'de ise Immobile penaltı noktasından kafa vuruşuyla skoru belirledi.

        Beşiktaş'ın eksikleri vardı, iyi oynamadığı anlar oldu ama yağmurlu ve zorlu bir deplasmanı kolay çevirmeyi bildi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın takıldığı haftada kazanarak zirve yarışında da fırsatı tepmedi. Atilla Karaoğlan ise bu skorla vermediği ve verip VAR'dan dönen penaltılarıyla maçın önüne geçmenin eşiğinden döndü!

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