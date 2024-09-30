Kayseri'de tartışmalı pozisyon ve Beşiktaş'tan hakem tepkisi!
Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan art arda paylaşım yapan Siyah-Beyazlılar, mücadelede yaşanan bir pozisyon içinse, "Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen." ifadelerini kullanıldı.
Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından art arda plaş paylaşımlarda bulundu.
"SİZİN SENARYONUZ, BİZİM FİNALİMİZ"
Siyah beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu.
"MAÇIN ÖZETİ, RAĞMEN"
Beşiktaş sosyal medya hesabından "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı.
Siyah beyazlı takım bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.
"SORUMUZA CEVAP BULAMIYORUZ"
"Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz!" ifadelerini kullandı.
KAYSERİ'DE TARIŞMALI AN
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada konuşulan bir pozisyon yaşandı.
Maçın ikinci yarısında Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit, kale vuruşunda topu takım arkadaşı Kartal Kayra Yılmaz'a ayakla gönderdi. Kartal Kayra Yılmaz topu eliyle durdu ve sonra yeniden oyunu başlattı. Bu pozisyon sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri olurken, Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen." ifadelerini kullanıldı.