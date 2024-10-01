Washington Post: İsrail Lübnan gerilimi tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı

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İsrail-Lübnan Hizbullahı arasındaki gerilim, İsrail'in en büyük destekçisi ABD'ye rağmen tırmandı. İsrail, günlerdir ABD'nin "gerilimi tırmandırmaması" yönündeki uyarılarına aldırış etmedi. İsrail, önce ABD'nin ateşkes çabasını görmezden geldi, sonra Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdü. Washington bu operasyondan bilgisi olmadığını açıkladı.

Dün gece itibariyle ise İsrail, Lübnan'a kara operasyonu başlattı ve ABD basınında bu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın çabalarına aldırış etmediği şeklinde yorumlandı.

İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu! Haberi Görüntüle Washington Post'ta yer alan "İsrail Lübnan gerilimi tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı" başlık haberde ABD'nin arzuları ve İsrail'in davranışları arasındaki büyüyen uçurumun, geçen hafta daha da belirginleştiği ifade edildi. Beyaz Saray, geçen hafta İsrail ve Lübnan'ın ateşkes anlaşması konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını söyledi, ancak Birleşmiş Milletler'de konuşan Netanyahu Hizbullah ile mücadelesinin süreceğini vurguladı. REKLAM ABD Başkanı Joe Biden, çatışmaların derhal durdurulması isteğini açıkça belirtti. Beyaz Saray'da İsrail'in Lübnan'a sınırlı bir müdahale hazırladığının farkında olup olmadığı sorulduğunda, "Sizin bildiğinizden daha fazla farkındayım. Şimdi bir ateşkes yapmalıyız." dedi.

Biden yönetimi, son günlerde İsrail politikasını şekillendirebildiğini iddia ediyor; son olarak Netanyahu'yu, tam ölçekli bir işgal yerine, güney Lübnan'a sınırlı bir kara harekatı başlatmaya ikna etti. ABD yetkilileri, özellikle Cuma günü Nasrallah'ın öldürülmesinden bu yana, İsrail'in Hizbullah'a karşı yürüttüğü harekat konusunda bölünmüş durumda. İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı? Haberi Görüntüle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller dün gazetecilere, "Elbette ateşkesi desteklemeye devam ediyoruz. Ancak aynı zamanda, doğru olan birkaç şey daha var, birincisi, askeri baskı zaman zaman diplomasiyi mümkün kılabilir. Elbette askeri baskı yanlış hesaplamalara da yol açabilir. Beklenmeyen sonuçlara yol açabilir ve şu anda tüm bu faktörler hakkında İsrail ile görüşüyoruz." dedi.

"İSRAİL'İ ETKİLEME YETENEĞİ SINIRLI" Washington Post'a konuşan Dış İlişkiler Konseyi'nin emekli başkanı Richard Haass, Biden yönetiminin İsrail'i etkileme yeteneğinin sınırlı olduğunu söyledi. Haass, "Temelde Biden yönetimin bir şeyi savunduğu ve İsrail'in Gazze'de başka bir şey yaptığı 12 ay geçirdik. Son birkaç günde, İsrail'in önceden ABD ile koordinasyon sağlamadan tek taraflı hareket ettiği bir durum yaşadık." dedi. REKLAM ABD politikası, İsrail'in çatışmaları ilerletmesiyle değişti. Biden yönetiminden bazı yetkililer, Hizbullah kriz içindeyken İsrail'in Hizbullah ile saldırıları sürdürmesini onayladı. İsrail'in saldırılarında Hizbullah'ın komuta kademesinde büyük kayıplar yaşandı. Yine de hafta sonu üst düzey yetkililer, İsrail'e Lübnan'a karadan müdahale etmemesi yönünde tavsiyelerde bulundu.

Haberde, iletişim eksikliğinin ABD'nin savaşın nasıl yürütüleceği konusunda söz sahibi olma yeteneğini engellediğini yazdı.