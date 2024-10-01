Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten yapılan açıklamada, 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim 2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kod uyarısı verdiği Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da, valilikçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİBartın'da, sahil kenarına şerit çekilerek bazı kaldırımlar yaya ulaşımına kapatıldı.
DHA'da yer alan habere göre üç kentin de valilerinin imzasını taşıyan açıklamada, "Bartın, Zonguldak ve Kastamonu il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
HAMİLELER İDARİ İZİNLİ SAYILACAKBalıkçılar, fırtına uyarısı üzerine gemi ve tekneleri limana çekti.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim 2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.