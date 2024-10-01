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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması: İşgal hukuksuz | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması: İşgal hukuksuz

        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:34
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        Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir." ifadesini kullandı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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        Saldırının, sadece bölge ülkelerini değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır."

        Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, uluslararası hukukun gereğini yapması ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri alması gerektiği ifade edilen açıklamada, İsrail tarafından işlenen her suçun, "uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbe" olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adımın "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması" olduğuna dikkat çekilerek Gazze'ye barış getirilmesinin tüm insanlığın sorumluluğu olduğu hatırlatıldı.

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