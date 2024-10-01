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        Haberler Yaşam Havalar soğur soğumaz hasta oluyorsanız dikkat! Düşük bir bağışıklık sistemi ile savaşmak için neler yapılmalı?

        Havalar soğur soğumaz hasta oluyorsanız dikkat! Düşük bir bağışıklık sistemi ile savaşmak için neler yapılmalı?

        Kendinizi sürekli yorgun, hasta ya da halsiz mi hissediyorsunuz? Vücudunuz size önemli sinyaller veriyor olabilir. Bağışıklık sisteminiz zayıfladığında, mikroplara karşı verdiğiniz savaş güçleşir ve sağlığınızı riske atabilirsiniz. İşte zayıf bir bağışıklık sisteminin en yaygın 6 belirtisi ve sağlığınızı korumanın yolları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:00
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        • 1

          Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzun savunma hattıdır, ancak bazen bu sistem zayıflayabilir. Sık sık hastalanıyor ya da kendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız, bu durum bağışıklık sisteminizin zorlandığını gösteriyor olabilir. İşte detaylar!

        • 2

          1. STRES SEVİYENİZ ÇOK YÜKSEK

          İş yerindeki yoğun projeler veya evde yaşanan duygusal stresler sonrası hastalanma eğiliminde olmanız tesadüf değildir. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından hazırlanan bir rapor, uzun süreli stresin bağışıklık sisteminizin tepkilerini zayıflattığını göstermektedir.

        • 3

          Dr. Nadia Hasan'a göre, uzun süreli stres, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin (lenfositler) sayısını azaltır. Lenfosit seviyeniz düşükse, soğuk algınlığı gibi virüslere karşı daha fazla risk altındasınız. Bu nedenle, yüksek stres seviyeleri vücudunuzu savunmasız bırakabilir.

        • 4

          Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri:

          Lenfosit sayısının azalması
          Vücudun enfeksiyonlara karşı direncinin düşmesi
          Kronik stresin uzun vadede bağışıklık sistemine zarar vermesi

        • 5

          2. SIK SIK SOĞUK ALGINLIĞINA YAKALANIYORSUNUZ

          Yetişkinlerin yılda iki ila üç kez soğuk algınlığı yaşaması normaldir. Çoğu insan, bu tür enfeksiyonlardan genellikle yedi ila on gün içinde kurtulur. Bağışıklık sistemi bu süre zarfında antikor geliştirir ve mikroplarla savaşır.

        • 6

          Ancak, sık sık soğuk algınlığı yaşıyorsanız veya bir türlü iyileşemiyorsanız, bu bağışıklık sisteminizin yeterince güçlü olmadığının bir işareti olabilir.
          Dr. Hasan, bağışıklık sisteminin zayıfladığında hastalıkla mücadelede zorlandığını belirtiyor. Bağışıklık sistemi yeterince hızlı tepki veremediğinde, soğuk algınlığı daha uzun süre devam eder.

        • 7

          Soğuk algınlığına karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek:

          Yeterli miktarda uyku almak
          Dengeli ve vitamin açısından zengin beslenmek
          Düzenli egzersiz yaparak bağışıklık fonksiyonlarını artırmak

        • 8

          3. MİDE SORUNLARI YAŞIYORSUNUZ

          Bağışıklık sisteminizin yaklaşık %70'i sindirim sisteminizde bulunur. Bağırsaklardaki faydalı bakteriler ve mikroorganizmalar, enfeksiyonlardan korunmanıza yardımcı olur. Ancak sık sık ishal, gaz veya kabızlık yaşıyorsanız, bu durum bağırsak florasında bir dengesizlik olduğunun işareti olabilir ve bağışıklık sisteminiz zayıflamış olabilir.

        • 9

          Araştırmalar, bağırsak sağlığının doğrudan bağışıklık sistemiyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Faydalı bakterilerin düşük seviyelerde olması, virüslere, kronik enflamasyonlara ve hatta otoimmün bozukluklara karşı savunmasız kalmanıza neden olabilir.

        • 10

          4. YARALARINIZ YAVAŞ İYİLEŞİYOR

          Bağışıklık sistemi, cilt hasar gördüğünde hızla devreye girer ve yaranın iyileşmesi için gerekli olan hücreleri bölgeye taşır. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olduğunda bu süreç aksar ve yaralar daha yavaş iyileşir.

        • 11

          Yaraların iyileşmesi, bağışıklık sisteminin güçlü hücreleri tarafından kontrol edilir. Zayıflamış bir bağışıklık sistemi, bu hücrelerin etkinliğini azaltarak yaraların iyileşmesini geciktirir. Bu durum, vücudunuzun enfeksiyonlara karşı savunmasız kalmasına yol açabilir.

        • 12

          5. SIK SIK ENFEKSİYONLARA YAKALANIYORSUNUZ

          Bağışıklık sisteminiz zayıfladığında, sık sık enfeksiyonlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Amerikan Alerji Astım ve İmmünoloji Akademisi’ne göre, sık sık enfeksiyon geçirmek, bağışıklık sisteminin zayıfladığının en önemli işaretlerinden biridir.

        • 13

          Örneğin, yılda dört defadan fazla kulak enfeksiyonu, iki defadan fazla zatürre veya kronik sinüzit yaşamak, bağışıklık sisteminizin yeterince güçlü olmadığının işareti olabilir. Ayrıca, sık sık antibiyotik kullanma ihtiyacı duyuyorsanız, bağışıklık sisteminizin virüs ve bakterilerle etkili bir şekilde mücadele edemediği anlamına gelir.

        • 14

          6. HER ZAMAN YORGUN HİSSEDİYORSUNUZ

          Yeterli uyku aldığınız halde sürekli yorgun hissediyorsanız, bu da bağışıklık sisteminizin zayıf olduğuna işaret edebilir. Dr. Hasan’a göre, bağışıklık sistemi zayıfladığında, vücut mikroplarla savaşmak için enerjiyi korumaya çalışır. Bu durum, genel yorgunluk ve halsizlik hissetmenize neden olabilir.

        • 15

          Bağışıklık sisteminin zorlanması, vücudunuzun enerji kaynaklarını tüketir ve bu da yorgun hissetmenize yol açar. Yeterince dinleniyor olsanız bile bağışıklık sistemi üzerinde stres olduğunda, enerji seviyeleriniz düşebilir.

        • 16

          BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

          Zayıf bağışıklık sistemi olan kişilerin, önleyici tedbirlere daha fazla dikkat etmesi gerekir. Bağışıklık sisteminizi desteklemek için alabileceğiniz bazı temel önlemler şunlardır:

        • 17

          1. HİJYEN VE MASKE KULLANIMI

          Özellikle halka açık yerlerde yüksek kaliteli maske takmak ve sık dokunulan yüzeyleri temiz tutmak, bağışıklık sisteminiz zayıfsa enfeksiyonlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Mikropların yayılmasını engellemek, hastalanma riskinizi önemli ölçüde azaltacaktır.

        • 18

          2. YETERLİ UYKU ALMAK


          Uyku, bağışıklık sisteminin yenilenmesi için hayati öneme sahiptir. Yeterli uyku alarak vücudun enfeksiyonlarla daha etkili bir şekilde savaşmasına yardımcı olabilirsiniz.

        • 19

          3. AŞILARINIZI GÜNCEL TUTMAK

          Sağlık uzmanınızın önerdiği aşıları zamanında yaptırmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin en etkili yollarından biridir. Aşılar, vücudun mikroplara karşı daha dirençli olmasını sağlar.

        • 20

          4. SAĞLIKLI BESLENMEK

          Bağışıklık sistemi sağlığınızı korumak için dengeli ve besin açısından zengin bir diyet uygulayın. Özellikle antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin besinler tüketmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

        • 21

          5. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAK

          Egzersiz, kan dolaşımını artırarak bağışıklık sisteminizin daha etkin çalışmasına yardımcı olur. Haftada en az beş gün, orta yoğunlukta egzersiz yapmak bağışıklık fonksiyonlarını destekler.

          Kaynak: Penn Medicine, Donat, Health, Medical News Today

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