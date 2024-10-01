Havalar soğur soğumaz hasta oluyorsanız dikkat! Düşük bir bağışıklık sistemi ile savaşmak için neler yapılmalı?

2. SIK SIK SOĞUK ALGINLIĞINA YAKALANIYORSUNUZ



Yetişkinlerin yılda iki ila üç kez soğuk algınlığı yaşaması normaldir. Çoğu insan, bu tür enfeksiyonlardan genellikle yedi ila on gün içinde kurtulur. Bağışıklık sistemi bu süre zarfında antikor geliştirir ve mikroplarla savaşır.