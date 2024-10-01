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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "BYD, Türkiye'de üretime 2026'da başlayacak. Chery ile potansiyel yatırımı görüştük, Chery yatırımı için son basamaklara geldik" dedi. Habertürk, Chery'nin Türkiye yatırımı için sıcak gelişmeler yaşandığını okuyuculara duyurmuştu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; BYD'nin Türkiye yatırımının detaylarının da Kasım ayı başında kamuoyuna açıklanması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:31
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        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

        Bakan Kacır, Türkiye'de yapılacak otomotiv yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kacır'ın ifadeleri şöyle:

        BYD, 2026da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi.

        Chery'nin otomobil yatırımı için sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz.

        Togg, 16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi.

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        81 ilin tamamında hızlı şarj üniteleri kurulmuş oldu. Türkiye, elektrikli araç başına düşen şarj ünitesi sayısında Avrupa'da lider konumda.

        CHERY'NİN İLGİSİNİ HABERTÜRK GÜNDEME GETİRMİŞTİ

        Bakan Kacır, otomotiv yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada BYD'nin ardından Chery ile de yatırım konusunda son basamaklara geldiklerini belirtti.

        Habertürk, Chery'nin Türkiye yatırımı için sıcak gelişmeler yaşandığını okuyuculara duyurmuştu. Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız, Chery'nin İspanya'da planladığı otomotiv üretimini Ekim 2025'e ertelediğini ve bu gelişmeden hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Chery International Başkanı Zhang Guibing'i Dolmabahçe'de kabul ettiğini bildirmişti. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Dolmabahçe'deki görüşmenin ana gündem maddelerinden biri de Chery'nin olası Türkiye yatırımıydı…

        BYD'NİN KASIMDA DETAYLARI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; BYD'nin Türkiye yatırımının detaylarının Kasım ayı başında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Temmuz ayında yapılan açıklamada, BYD’nin 2026 sonunda Türkiye’de üretime başlayacağı kaydedilmişti.

        Manisa’daki tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlanırken, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisinin yanında sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması da öngörülüyor.

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