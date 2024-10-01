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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberi: Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Yüzük vahşeti | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!

        Adana'da, 35 yaşındaki Halil İbrahim Akay, yanına gittiği akrabası 74 yaşındaki Harun Eşim'i birlikte yemek yiyip, çay içtikten sonra banyoda çekiçle darp edip, parmağındaki yüzüğü ve cep telefonunu gasp etti. Evin kapısını kadının üzerine kilitleyip, kaçmak isteyen Akay, komşular tarafından sokakta dövülüp, polise teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:12
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        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
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        Adana'da olay, 29 Eylül’de saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Barış Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Halil İbrahim Akay (35), evde yalnız yaşayan akrabası Harun Eşim’in (74) yanına gitti.

        ÇEKİÇLE DÖVÜP BİBER GAZI SIKTI

        DHA'da yer alan habere göre Eşim, evin salonunda Akay ile birlikte yemek yiyip, çay içti. Bir süre sonra banyoya giden Akay, “Harun teyze, musluğun bozulmuş” diyerek Eşim’i yanına çağırdı. Akay, burada Harun Eşim’i çekiçle dövüp, yüzüne biber gazı sıktı. Halil İbrahim Akay, Eşim’in parmağındaki alyansı gasp edip, cep telefonunu da aldıktan sonra evden çıkıp, kapıyı kadının üzerine kilitledi.

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        ÇIĞLIKLARINA KOMŞULARI YETİŞTİ

        Sürünerek pencereye çıkan Harun Eşim, komşularından yardım istedi. Eşim’in çığlıklarını duyan komşuları, şüpheli Halil İbrahim Akay’ı sokağa çıktığı sırada yakaladı. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu Akay’ı, çağırılan polis ekibine teslim etti.

        YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Başına ve kollarına aldığı darbelerle yaralanan Harun Eşim ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Bilincini kaybettiği belirlenen Eşim, tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

        "ANNEMİ BAYILTANA KADAR DÖVMÜŞ"

        Olayı anlatan Metin Eşim, “Annemle birlikte yemek yiyip, çay içmişler. Sonrasında musluğun bozuk olduğunu söyleyip, yanına çağırmış. Tam banyoya girerken üzerine çullanmış. Yaşlı kadın, başa çıkamamış. Annemi bayıltana kadar dövmüş. Evden alabildiğini almış, ne aldığını da bilmiyoruz. Kapıyı üzerine kilitleyip, anahtarı da yanına alarak çıkmış. Komşular birleşip, kapının önünde ellerinden geleni yapmışlar. Annemi yoğun bakımdan çıkardık, şimdi odasında yatıyor” diye konuştu.

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        "EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

        Nilüfer Avluk ise çok üzgün olduklarını belirterek, “Annemin yüzüğünü döve döve almış. Baygınken, komşuları sesini duymuş. Yaşlı bir kadın, böyle bir olayı nasıl kaldırabilir? Şu an ayağa kalkamıyor. Şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

        SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli Halil İbrahim Akay, Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akay, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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