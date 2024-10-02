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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme - Haberler | Son dakika haberleri

        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!

        Gaziantep'te, sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz verip, husumetlilerine tehdit eden ve görüntüleri sosyal medyaya yansıdıktan sonra gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlıların hepsi 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 07:51 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:41
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        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
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        Gaziantep'te 26 Eylül'de, sokakta ellerinde tüfeklerle poz verip husumetlilerini tehdit eden ve o anları sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik polis çalışma başlattı.

        7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        DHA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, B.A., S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K. yakalandı.

        6 SİLAHLI BASKIN VE YARALAMA YAPMIŞLAR

        Şüphelilerin daha önce 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve 3 başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri belirlendi.

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        5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

        Şüphelilerin sorgusunda olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. 12 şüphelinin adreslerindeki aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan adliyeye sevk edildi.

        12 KİŞİ DE TUTUKLANDI

        Uzun namlulu silahlarla sokakta poz verip, husumetlilerini tehdit eden ve kimlikleri belirlenerek yakalanan 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla tutuklandı.

        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
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        #gaziantep
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