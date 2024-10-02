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Gaziantep'te 26 Eylül'de, sokakta ellerinde tüfeklerle poz verip husumetlilerini tehdit eden ve o anları sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik polis çalışma başlattı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI DHA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, B.A., S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K. yakalandı.

6 SİLAHLI BASKIN VE YARALAMA YAPMIŞLAR Şüphelilerin daha önce 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve 3 başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri belirlendi. REKLAM

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI Şüphelilerin sorgusunda olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. 12 şüphelinin adreslerindeki aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan adliyeye sevk edildi.

12 KİŞİ DE TUTUKLANDI Uzun namlulu silahlarla sokakta poz verip, husumetlilerini tehdit eden ve kimlikleri belirlenerek yakalanan 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla tutuklandı. Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme! Haberi Görüntüle