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İstanbul Ümraniye'de, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) şehit eden Yunus Emre Geçti’nin (19), 26 ayrı suç kaydı olması dikkatleri sokaktaki suç profillerine çevirdi.

SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, suç kaydının çok olduğu bir şüphelinin de sosyal medyada yayınlanan görüntüsü şoke etti.

ELİNDE UZUN NAMLULU İLE YOLU KESTİ Sosyal medyada yayınlanan "Pes" dedirten görüntülerde, elinde uzun namlulu ve üzerinde çelik yeleğe benzer bir yelek giydiği görülen şüphelinin, yolu keserken rahat davranışları da objektife yansıdı. REKLAM

OLAY YERİ: GAZİANTEP, SUÇ KAYDI KABARIK Tepki çeken görüntülerin Gaziantep’te çekildiği iddia edilirken, görüntüde yer alan silahlı kişinin, 57 suç kaydı bulunun B.A. olduğu belirtildi. Kabarık suç dosyasına rağmen şüphelinin sokakta rahatça dolaşması ise kaygı yarattı. Takipteyiz🚓👮👇 pic.twitter.com/UkQoQFGXtX — Gaziantep Emniyet Müdürlüğü (@gazianteppolis) September 27, 2024

GAZİANTEP POLİSİ: TAKİPTEYİZ Bu görüntüler üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, görüntüde adı geçen şüpheli ile arkadaşlarını yakalamak için harekete geçti. Çalışma başlatan Gaziantep polisi, sosyal medya hesabından şüphelilerin görüntüsünü paylaşarak "Takipteyiz" paylaşımında bulundu. REKLAM GEREĞİ YAPILDI-31



Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.



Şüpheli şahısların yakalanmasına… pic.twitter.com/Qdo8uxYeXJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 27, 2024

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili şüphelilerin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya açıklamasında şöyle dedi: "Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır.

"7 ŞÜPHELİ YAKALANDI" Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. (B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.) Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun."