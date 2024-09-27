Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!

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Birkaç yıl önce hibrit çim sistemine geçen Galatasaray'ın mevcut zemininin UEFA ve FIFA standartlarına göre "oynanabilir" durumda olduğu ve FIFA kriterlerini karşıladığı öğrenildi. Zemindeki hastalığı kontrol altına almak ve zemini iyileştirmek için yapılan işlemlerin, çim görüntüsünde bozulmaya neden olduğu, ancak bu durumun oyunu etkilemediği belirtildi.

Galatasaray yetkilileri, gelecekte benzer sorunların önüne geçmek adına bazı önlemler aldı. Kulübün elindeki suni güneş ışık ünitelerinin ampullerinin 2024 yılı itibariyle kullanım ömrünü dolduracağı, bu üniteler için uygun ampullerin artık üretilmediği öğrenildi. Stat mimarisi nedeniyle yeterli güneş alamayan Galatasaray, LED teknolojisiyle üretilen yeni suni güneş ışık üniteleri için sipariş verdi.

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Toplamda 9 adet LED ışıklı büyük ünite ve büyük ünitelerin etki edemediği bölgeler için 3 adet küçük LED ışıklı ünite sipariş edildi. Hollanda menşeli bu ürünlerin, yaklaşık 1-2 ay içinde Türkiye’ye ulaşması ve gümrük işlemlerinden sonra kullanıma girmesi bekleniyor. Ayrıca, stat mimarisi nedeniyle zemine yeterli havalandırma sağlanamadığı gerekçesiyle 3 adet havalandırma fanı ve 1 adet UV cihazı da sipariş edildi. Galatasaray’ın bu ekipmanlar için üç yıl vadeyle toplam 1,9 milyon Euro ödeme yapacağı ve ödemelerin yıllık olarak gerçekleştirileceği öğrenildi.