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        Haberler Gündem Güncel 20 gündür entübe! Sıla bebek için endişelendiren açıklama! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        20 gündür entübe! Sıla bebek için endişelendiren açıklama!

        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darp edilen Sıla bebeğin sağlık durumu hakkında endişelendiren bir açıklama geldi. Bebeğin teyzesi Elif Akyüz yaptığı açıklamada, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. Bebeğin durumunda kötüleşme var durumunda iyileşme yok" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:41
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        Sıla bebek için endişelendiren açıklama!
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

        AA'da yer alan habere göre Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 20 gündür entübe halde tedavisi sürüyor.

        "DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

        Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, AA muhabirine her gün hastaneye gelerek bebeğin durumunu takip ettiklerini söyledi.

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        Bebeğin iyileşmesi umuduyla güne başladıklarını ifade eden Akyüz, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. bebeğin durumunda kötüleşme var durumunda iyileşme yok. Babam her gün yanına girip bebeği görüyor." dedi.

        Bebeğin teyzesi Elif Akyüz
        Bebeğin teyzesi Elif Akyüz

        NE OLMUŞTU?

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

        Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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        #Tekirdağ
        #sıla bebek
        #haberler
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