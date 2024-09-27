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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı

        Diyarbakır'da mezarlıklarla ilgili dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Kentte 3 mezarlık alanı dolarken, Bağlar ilçesindeki alanda yaklaşık 20 günlük yer kaldığı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:40
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        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
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        Diyarbakır'daki 3 mezarlık alanı dolarken, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda ise yaklaşık 20 günlük yer kaldı.

        DHA'nın haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, yaklaşık 40 yıldır vefat edenlerin Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildiğini ifade ederek, “Defin alanı olarak bu mezarlıkta 15-20 günlük yer kaldı” dedi.

        "18 DÖNÜM AYIRDIK"

        Nüfusu 2 milyona yaklaşan Diyarbakır’da, 3 mezarlıkta doluluk nedeniyle defin yapılmazken, vefat edenler yaklaşık 40 yıldır faaliyette olan Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na defnediliyor.

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        Yeniköy Mezarlığı’nda yaklaşık 20 günlük yer kaldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, “Bizim yaptığımız istatistiklere göre günlük ölüm oranı 9-11 arasındadır. Tabii bu oluşacak afetlere göre değişkenlik gösterebilir. Böyle bir şey olursa ciddi anlamda sıkıntılar oluşacaktır. Yaklaşık 40 yıldır vefat edenleri Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnediyoruz. Defin alanı olarak bu mezarlıkta 15-20 günlük yer kaldı. Alternatif olarak hemen yan tarafında olan ve belediyeye ait olan Park ve Bahçeler Dolum tesisinin 18 dönümünü ayırdık. Bu da bize 3 ay kazandıracak. Ama bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.

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        "BAĞIVAR BÖLGESİNDE 588 DÖNÜMLÜK BİR ALANIMIZ VAR"

        2022’de 1 milyon 448 bin 232 lirası ödenen Sur ilçesindeki Bağıvar bölgesinde tahsis edilen 588 dönümlük alanın tapu işleminin bir an önce çözüme kavuşturulmasının beklendiğini belirten Saçaklı, “2022’de bu bölgenin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mera Komisyonu ile konuşulup, ot bedeli olan 1 milyon 448 bin 232 TL, Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılmış. Daha sonra yapılan çalışmalarda bölgenin mezarlık alanı olması için bir sakınca olmadığı tespit edilmiş olup, Valilikle yapılan görüşmelerde de herhangi bir sakınca olmadığı söylenmiş. Pandemi nedeniyle defin alanlarının tükendiği, bu nedenle toplum sağlığı açısından tahsis talebimizin ivedi olarak değerlendirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne yazdığımız yazı, bakanlığa iletildi. Bizim sıkıntımız, Yeniköy Mezarlığı’nın yetersiz olmasıdır. Bağıvar bölgesindeki alanın tapusunu ivedi bir şekilde belediyeye devretmelerini ve bir an önce projemizi yapmak istiyoruz” dedi.

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        "AİLE MEZARLIĞI TALEPLERİNİ KARŞILAYAMIYORUZ"

        Alternatifsiz kalmak istemediklerini belirten Saçaklı, aile ve eş mezarlık taleplerini de karşılayamadıklarını söyleyerek, “Pandemi vardı ve ölüm istatistikleri bir anda fırladı. Doğal afet olması durumunda buna hazırlıklı olmak istiyoruz. Bizim bölgede vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda çok hassasiyet gösteriyor. Biz alternatifsiz kalmak istemiyoruz. Bizim başka planlarımız da var ama bu sefer diğer birimlerimizin faaliyet yürüttüğü yerleri mezarlık alanlarına dönüştürmesi anlamına geliyor. Bu da işleyişte sıkıntı yaratacaktır. Bağıvar’daki 588 dönümlük alan konusunda, yapılan istatistiklere göre bizi 50 ile 60 yıl arası götüreceğini öngörüyoruz. Aile mezarlıkları geçen yıl satıldı. Dolayısıyla aile mezarlığı taleplerini karşılayamıyoruz. Eş mezarlık taleplerini de alan yetersizliğinden dolayı geçici olarak durdurduk. Yeni mezarlığın hazırlığı ve projesi yapıldığında aile ve eş mezarlığı taleplerini karşılayacağız” diye konuştu.

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        Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de durumun çözüme kavuşması için ilgili yazının Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne gönderildiğini, işlemlerin devam ettiğini söyledi.

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        #haberler
        #Diyarbakır
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