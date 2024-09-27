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        Haberler Magazin Selda Bağcan Vakfı kuruldu! Resmî Gazete yayınlandı! Güncel Magazin haberleri

        Selda Bağcan Vakfı kuruldu

        Selda Bağcan kendi adına bir vakıf kurdu. Vakfın kuruluşuna ilişkin karar Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 14:39 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:01
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        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
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        Selda Bağcan Vakfı kurulmasına ilişkin karar, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Selda Bağcan ile Ferhan Üçoklar’ın kurucusu olduğu vakfın merkezi İstanbul olarak belirlendi.

        Vakfın amaçları; "ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak, valilik izni olan SMA’lı çocuklara tedavileri için para desteğinde bulunmak, sokak hayvanlarını koruma derneklerine mama desteğinde bulunmak, barınak ve aşevi kurmak, vakfa gelir sağlamak için her türlü ekonomik faaliyette bulunmak” olarak sayıldı.

        Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine devredilecek.

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        #Selda Bağcan Vakfı
        #sma

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