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        Haberler Magazin Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası - Magazin haberleri

        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası

        Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu bulunan ve sosyal medyada 'Jahrein' ismiyle tanınan Ahmet Sonuç, kendisine 'çomar' dediği gerekçesiyle oyuncu Elçin Sangu'ya hakaret davası açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 09:22 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:26
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        • 1

          Sosyal medyada 'Jahrein' ismiyle bilinen ve 13 gündür tutuklu bulunan Ahmet Sonuç'un, oyuncu Elçin Sangu’dan şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.

        • 2

          'Müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar' suçlamasıyla tutuklanan Jahrein, kendisine 'çomar' dediği gerekçesiyle Elçin Sangu hakkında suç duyurusunda bulundu.

        • 3

          Ahmet Sonuç, Elçin Sangu'nun kendisine, 27 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden, "Gamerın çomarına denk geldik" ifadelerini kullandığını şikâyet dilekçesinde ifade etti.

        • 4

          Ünlü oyuncu, X hesabından bulunduğu paylaşımda, 'Jahrein' lakaplı Sonuç’un kendisinden şikâyetçi olduğu dilekçenin fotoğrafı paylaşarak; “Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik” yorumunda bulundu.

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