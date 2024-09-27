Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu bulunan ve sosyal medyada 'Jahrein' ismiyle tanınan Ahmet Sonuç, kendisine 'çomar' dediği gerekçesiyle oyuncu Elçin Sangu'ya hakaret davası açtı
- 1
Sosyal medyada 'Jahrein' ismiyle bilinen ve 13 gündür tutuklu bulunan Ahmet Sonuç'un, oyuncu Elçin Sangu’dan şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.
- 2
'Müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar' suçlamasıyla tutuklanan Jahrein, kendisine 'çomar' dediği gerekçesiyle Elçin Sangu hakkında suç duyurusunda bulundu.
- 3
Ahmet Sonuç, Elçin Sangu'nun kendisine, 27 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden, "Gamerın çomarına denk geldik" ifadelerini kullandığını şikâyet dilekçesinde ifade etti.
-
- 4
Ünlü oyuncu, X hesabından bulunduğu paylaşımda, 'Jahrein' lakaplı Sonuç’un kendisinden şikâyetçi olduğu dilekçenin fotoğrafı paylaşarak; “Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik” yorumunda bulundu.