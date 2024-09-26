Ajax: 4 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ajax sahasında Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Hollanda ekibi 4-0 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51 ve 73'te Mika Godts ve 55. dakikada ise Kenneth Taylor kaydetti.

Bu sonucun ardından Farioli'nin öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına 3 puanla başladı. Temsilcimiz Beşiktaş ise haftayı puansız kapattı.

Ligin 2. haftasında Ajax, 3 Ekim Perşembe günü Slavia Prag deplasmanında sahne alacak. Beşiktaş ise yine aynı gün Eintracht Frankfurt'u sahasında ağırlayacak.

İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK! UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. REKLAM Siyah-beyazlı futbol takımı, Johan Cruijff Arena'da oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı. AL-MUSRATI SAKATLANDI Mücadeleye ilk 11'de başlayan Al-Musrati, 81. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Libyalı yıldızın yerine Salih Uçan girdi.

ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısında orta saha kurgusunda değişikliğe gitti. Al Musrati'nin yanında Onana'yı tercih eden Hollandalı çalıştırıcı, Gedson Fernandes'i ise forvet arkasında görevlendirdi. Van Bronckhorst, sol kanatta Joao Mario'nun yerine de Rafa Silva'yı oynattı. 2 BİN 500 TARAFTAR TRİBÜNDE Ajax-Beşiktaş müsabakasını yaklaşık 2 bin 500 siyah-beyazlı taraftar izledi. Johan Cruijff Arena'da kendileri için ayrılan tribünde yerlerini alan taraftarlar, karşılaşmadan önce futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR 1. dakikada Uduokhai’nin uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı. 16. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Godts’un şutunda kaleci Mert topu çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top sol çaprazda Fitz-Jim’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarıya çıktı. 31. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Taylor’ın içeriye çevirdiği topu önünde bulan Fitz-Jim’in kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

51. dakikada sağ taraftan Traore’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Godts’un uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0 53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore’nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. 55. dakikada ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Brobby’nin pasında topla buluşan Taylor’ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

73. dakikada sağ taraftan Rasmussen’in içeriye çevirdiği pasta Mert Günok’un dokunuşu sonrası meşin yuvarlak Godts’un önüne düştü. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-0 85. dakikada yaptığı baskı sonrası topu kapan Cher Ndour’un ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.