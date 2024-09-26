Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, geçmişe yönelik elde edilen HTS kayıtları incelenmeye devam edilirken, elde edilen bazı materyallerle ilgili sonuçlar çıkmaya başladı.

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Narin’in kaybolduktan sonra arama çalışmaları yapılırken, evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde bulunan kan izi incelenmek üzere alınmıştı. Narin’e ait olma ihtimali üzerine yapılan incelemelerde taş üzerinde bulunan kanın Narin’in, kuzenine ait olduğu ortaya çıktı. Amca Fuat Güran’ın çocuğuna ait olduğu belirlenen kan, damlasının, burnundan akan kan olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, soruşturmanın başında Arif Güran’ın ahırında inceleme yaptı. Narin’in cansız bedenini alıp dereye gömdüğü iddia edilen Nevzat Bahtiyar’ın ahıra da, gözaltına alındığı gün arandığı ve elde edilen 2 sigara izmaritin o gün bulunup incelemeye gönderildiği ortaya çıktı.

Sürdürülen soruşturma kapmasında, tüm ihtimalleri değerlendiren Jandarma ekibi, Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın evine yakın olan üvey babaanne Süheyla Güran’ın evine ait ahırda da çalışma yaptığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

YENGE HEDİYE TUTUKLANMIŞTI

En son tutuklanan isimlerden biri olan yenge Hediye Güran’ın Salim Güran ile ilişkisi ve bağlantısının detaylarının araştırılmaya devam edildiği öğrenildi. Elde edilen bulgulara göre, olay günü ve saatlerinde Hediye Güran’ında olay bölgesinde olduğu iddia ediliyor. Jandarma, Nevzat Bahtiyar’ın son verdiği ifadeyi mercek altına alırken, Hediye Güran’la ilgili de geniş çaplı çalışma yapılıyor.

BAHTİYAR 3 KEZ İFADE VERDİ

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, tutuklu Nevzat Bahtiyar üç kez ifade vermişti. Verdiği her ifadesinde, olay yerini değiştiren Bahtiyar son ifadesinde, amca Salim’in kendisini çağırarak Arif Güran’ın evine götürdüğünü “Eve girdim. Odaların kapıları kapalıydı. Bir tanesi açıktı. Oda da Narin yerde yatıyordu. Salim bana Narin Yüksel ile ilişkimizi gördü öldürdüm. Bunda sonra sende suç ortağımsın. Narin’i al parçala yok et ” diyerek tehdit ettiğini söyledi.