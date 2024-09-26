Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı CANLI YAYIN

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk ediyor.

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Benoit Bastien (Fransa)

SAAT: 19.45

YAYIN: TRT 1

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Szymanski, Fred, Amrabat, İrfan Can, Cengiz Ünder, En-Nesyri.

Union SG: Moris, Castro-Montes, Burgess, Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanović, Niang, Rodríguez

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda Fransa'nın Lille ekibine elenince UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Trendyol Süper Lig'e ise ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çekmişti.

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TANIDIK RAKİP! UEFA Avrupa Ligi'nin lig formatındaki ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk eden Fenerbahçe, geçen sezon aynı takımla UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleşmişti. Deplasmandaki maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, iç sahada 1-0 kaybetse de çeyrek finale yükselen taraf olmuştu. Kupa 2'de Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, 8 maçın sonunda puan durumunda ilk 8'de olması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. Mourinho'nun ekibi, ilk maçları 9 ile 24. sırada tamamlaması durumunda ise son 16 turuna çıkmak için eleme müsabakaları oynayacak. REKLAM

5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent mücadelede forma giyemiyor.