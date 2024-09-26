Galatasaray'ın yeni prensi Yunus Akgün!
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ilk maçında PAOK'u 3-1 mağlup ederken Yunus Akgün de nihayet golle buluştu. Gaziantep FK ve Fenerbahçe müsabakalarında sahanın yıldızı olan milli futbolcu yükselen formunu golle taçlandırdı.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne PAOK galibiyetiyle başlarken Yunus Akgün de performansıyla dikkat çeken isim oldu.
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Bu sezona kulübede başlayan, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi sonrası 11’e yerleşen ve formayı bırakmayan 24 yaşındaki futbolcu form grafiğini her maç daha yukarıya çekiyor.
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İlk kez 11 çıktığı Gaziantep FK maçında rakip fileleri havalandıran ve duygusal anlar yaşayan Yunus, Okan Buruk tarafından Fenerbahçe derbisinde de sahaya 11’de sürülmüştü.
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Sol kenarda oynamasına rağmen sürekli olarak orta saha merkezine gelen ve Galatasaray’ın hücumlarında kilit rol oynayan 24 yaşındaki futbolcu hem sahanın en çok mesafe kat eden isimlerinden olmuş hem de 3-1’lik derbi zaferinde başrollerden birini oynamıştı.
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Ligdeki performansını Avrupa’ya da yansıtan Yunus, PAOK karşılaşması 1-1 devam ederken Osimhen’in şık pasında rakip fileleri havalandırdı ve Galatasaray’ı öne geçirdi.