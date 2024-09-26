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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın yeni prensi Yunus Akgün! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın yeni prensi Yunus Akgün!

        Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ilk maçında PAOK'u 3-1 mağlup ederken Yunus Akgün de nihayet golle buluştu. Gaziantep FK ve Fenerbahçe müsabakalarında sahanın yıldızı olan milli futbolcu yükselen formunu golle taçlandırdı.

        Giriş: 26.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:01
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          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne PAOK galibiyetiyle başlarken Yunus Akgün de performansıyla dikkat çeken isim oldu.

        • 2

          Bu sezona kulübede başlayan, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi sonrası 11’e yerleşen ve formayı bırakmayan 24 yaşındaki futbolcu form grafiğini her maç daha yukarıya çekiyor.

        • 3

          İlk kez 11 çıktığı Gaziantep FK maçında rakip fileleri havalandıran ve duygusal anlar yaşayan Yunus, Okan Buruk tarafından Fenerbahçe derbisinde de sahaya 11’de sürülmüştü.

        • 4

          Sol kenarda oynamasına rağmen sürekli olarak orta saha merkezine gelen ve Galatasaray’ın hücumlarında kilit rol oynayan 24 yaşındaki futbolcu hem sahanın en çok mesafe kat eden isimlerinden olmuş hem de 3-1’lik derbi zaferinde başrollerden birini oynamıştı.

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          Ligdeki performansını Avrupa’ya da yansıtan Yunus, PAOK karşılaşması 1-1 devam ederken Osimhen’in şık pasında rakip fileleri havalandırdı ve Galatasaray’ı öne geçirdi.

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