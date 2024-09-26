Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eşini boğarak öldürmüştü: Esenyurt'taki kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı | Son dakika haberleri

        Eşini boğarak öldürmüştü: Esenyurt'taki kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı

        İstanbul Esenyurt'ta kıskançlık nedeniyle eşini, çocuğunun gözü önünde boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan itfaiye eri Sebahattin Can, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık hakkında takdir indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:36 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenyurt'ta eşini, boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Sebahattin Can, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sebahattin Can ile tarafların avukatları katıldı. Maktule Melike Can'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

        Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

        Duruşmada son sözü sorulan sanık Can, pişman olduğunu söyledi.

        İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

        REKLAM

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        Heyet, sanığın duruşmadaki tutumunu, cinayeti işledikten sonra sergilediği davranışlarının pişmanlığa dönük olduğunu, sanık hakkında verilen cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı müebbet hapse çevirdi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ve mütalaada, 27 Eylül 2021'de Esenyurt'taki evlerinde eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

        NE OLMUŞTU?

        Orhangazi Mahallesi'ndeki bir sitede oturan itfaiye eri Sebahattin Can (36) iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Melike Can (28) ile tartışmaya başladı.

        Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Sebahattin Can eşini çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü. Sebahattin Can annesini arayıp durumu anlattıktan sonra dışarı çıkarak "Eşimi öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Melike Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Sebahattin Can tutuklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Esenyurt
        #kadın cinayeti
        #KISKANÇLIK
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Habertürk Anasayfa