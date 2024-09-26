Eşini boğarak öldürmüştü: Esenyurt'taki kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı
İstanbul Esenyurt'ta kıskançlık nedeniyle eşini, çocuğunun gözü önünde boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan itfaiye eri Sebahattin Can, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık hakkında takdir indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.
Esenyurt'ta eşini, boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Sebahattin Can, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sebahattin Can ile tarafların avukatları katıldı. Maktule Melike Can'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.
Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Can, pişman olduğunu söyledi.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Heyet, sanığın duruşmadaki tutumunu, cinayeti işledikten sonra sergilediği davranışlarının pişmanlığa dönük olduğunu, sanık hakkında verilen cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı müebbet hapse çevirdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ve mütalaada, 27 Eylül 2021'de Esenyurt'taki evlerinde eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.
NE OLMUŞTU?
Orhangazi Mahallesi'ndeki bir sitede oturan itfaiye eri Sebahattin Can (36) iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Melike Can (28) ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Sebahattin Can eşini çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü. Sebahattin Can annesini arayıp durumu anlattıktan sonra dışarı çıkarak "Eşimi öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Melike Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Sebahattin Can tutuklanmıştı.