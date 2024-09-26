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SHOW TV'nin ilgi gören yeni dizilerinden TIMS&B Production imzalı, yapımcılığını; Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, 'Siyah Kalp'in bu akşam 3'üncü bölümü yayınlanacak.

Yönetmen koltuğuna Kerem Çakıroğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un yazdığı 'Siyah Kalp’in oyuncu kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp'te 'Nuh' karakterine hayat veren Aras Aydın, Habertürk'e diziyle ilgili görüşlerini; "Diziyle ilgili en beğendiğim motto şu oldu; İntikam ateşini, aşk söndürür" sözleriyle ifade etti. REKLAM REKLAM * Öncelikle yeni diziniz hayırlı olsun. 'Siyah Kalp', ekran yolculuğuna başarılı bir giriş yaptı. Üçüncü bölümünü merakla beklediğimiz dizide siz de 'Nuh' adlı karaktere hayat veriyorsunuz. Projeye nasıl dâhil oldunuz? Oradan başlayalım. Senaristimiz Yıldız Tunç ve yapım şirketimiz TIMS&B Production ile geçen sezon 'Aldatmak' dizisinde beraber çalışmıştık ve çok güzel bir süreç geçirdik. Yeni projelerinde çok güzel bir rolü 'Nuh'u teklif ettiklerinde çok mutlu oldum. Rol bana geldiğinde, tam o dönemde Almanya ve Avusturya olmak üzere iki ayrı ülkede 'Nine Perfect Strangers' adlı Hollywood yapımı diziyi çekiyorduk. Başta Nicole Kidman olmak üzere, birçok Oscar / Emmy kazanmış oyuncularla aynı sette bulmuştum kendimi. Türkiye’ye dönünce hemen bir projeye başlamak gibi bir niyetim yoktu ama projenin gücü ve karakterin derinliği beni öyle etkiledi ki uçaktan inip kısa bir süre sonra kendimi Kapadokya’da sette buldum.

"HİKÂYE ANNELERİNİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMESİYLE BAŞLIYOR" * Oyunculuk kariyerinizde birçok karakteri canlandırdınız. 'Siyah Kalp'te annesi tarafından terk edilmiş bir genci canlandırırken neler hissediyorsunuz? Bu bağlamda neler düşündürüyor bu karakter size? 'Nuh' ve 'Melek' annesiz ve babasız bir halde babaanneleriyle beraber büyümüş ikiz kardeş. 'Nuh'un hikâyesi annelerinin kim olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. İşte o andan itibaren de 'Nuh' için hayat kendini de anne, kardeş, aile ve aşk kavramlarını sorguladığı ve dönüşmeye başladığı bir yola sürüklüyor. "ERKEK OLMANIN SORUMLULUĞUYLA AİLEYİ SIRTLANMIŞ" * Canlandırdığınız karakter 'Nuh'u analiz etmenizi istesem neler söylersiniz? 'Nuh' nasıl biri?

'Nuh', erkek olmanın sorumluğuyla da aileyi hep o sırtlanmış. Güçlü bir kişiliği var. Amacına ulaşmak için hiçbir şeyden gocunmuyor. Aile onun için her şey demek ama ilk kez “aşk” ile tanışıyor. Ve bence bu 'Nuh'u olumlu anlamda çok değiştirecek. "İSTER İSTEMEZ OYUNCU VE KARAKTER ARASINDA BENZER YÖNLER OLUYOR" * Peki gerçek hayatta 'Nuh'un Aras ile benzer özellikleri var mı? Aslında bu bir oyuncu için cevaplaması çok zor bir soru. Her şeyden önce oynadığımız her rol kendi bedenimizde şekilleniyor. İster istemez oyuncu ve karakter arasında benzer yönler oluşuyor. Sadece şunu söyleyebilirim; umarım 'Nuh' kadar kolay sinirlenmiyorumdur.

REKLAM "KAPADOKYA'NIN ÖZEL ENERJİSİ TÜM EKİBİMİZE YANSIDI" * 'Siyah Kalp' Kapadokya'da çekiliyor. Nasıl geçiyor çekimler? Kapadokya'da sette olmakla İstanbul'da sette olmak arasında ne gibi farklar var? Çekimler çok mutlu ve heyecanlı geçiyor. Şehir dışı setlerinin en büyük avantajı bu herhâlde. Bütün ekip aynı yerde kalıyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Böylelikle birbirimize çok hızlı alıştık bu da setimize yansıdı. Ve tabii ki Kapadokya’nın kendine has, özel, büyülü enerjisinin ve güzel insanlarının bana ve tüm ekibimize çok iyi geldiğini de hissediyorum. "İNTİKAM ATEŞİNİ AŞK SÖNDÜRÜR" * Peki 'Siyah Kalp' izleyicilerine ne söylüyor?

Galiba diziyle ilgili en beğendiğim motto şu oldu; "İntikam ateşini aşk söndürür"... Gerçek hayat da öyle değil midir? Aşk yaptığınız tüm planları, verdiğiniz tüm kararları alt üst etmez mi? Melis'i görene kadar ne aklımda ne kalbimde hiç aşk duygusu belirmiyordu. Sonra onu gördüm tüm planlarım, fikirlerim değişti, bu örnekten hiçbir farkı yok işte. REKLAM "YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAĞIM GÜNÜ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"* Öte yandan kökeni tiyatroya dayanan bir oyuncu olarak şimdilerde tiyatromuzun hal ve gidişini nasıl buluyorsunuz? Tiyatro sahnesinde olmayı çok seviyorum. Pandemi dönemi birçok iş alanı olduğu gibi tiyatrolarımızı da olumsuz etkiledi. Ama şu an bir sürü özel tiyatronun, kurum tiyatrolarının canla başla çalışarak seyirciyi oyunlarla buluşturma çabasını görüyorum ve bundan çok mutlu oluyorum. Yeniden sahneye çıkacağım günü de dört gözle bekliyorum.

"MÜZİĞİ ÇOK SEVİYORUM" * Aynı zamanda müzisyen bir kimliğiniz de var; davul, gitar ve piyano olmak üzere üç enstrüman çalıyorsunuz diye biliyorum. Dizide bu yanınızı da görür müyüz? Müzisyen demek çok iddialı olur ama evet müziği çok seviyorum. Şarkı söylemeyi de seviyorum. Daha önce içinde şarkı söylediğim projeler oldu. Ama bence 'Nuh' duygularını başka şekillerde ifade eden biri. REKLAM "OYUNCULUK MESLEĞİ BENİ HAYALİMİN DE ÖTESİNE GÖTÜRÜYOR" * Sizi, yaklaşık 14 yıldır ekranlarda görüyoruz. Bundan 14 yıl önceki Aras Aydın ile bugünkü arasında nasıl farklar var? Herkes gibi bende büyüyüp gelişiyorum. Çok mutluyum ki, oyunculuk mesleği bazen beni hayal ettiğimin de ötesine götürüyor.

"KENDİMİ HAYATIN AKIŞINA BIRAKIYORUM" * Peki son olarak kariyerinize dair hayalinizi ya da gerçekleştirmek istediğiniz bir hayalinizi bizimle paylaşır mısınız? Geçen yıl yaşadığım deneyim yani bir Hollywood prodüksiyonunda, dünyaca ünlü çok iyi oyuncularla aynı projede oynamak tüm sezonu birlikte geçirmek hayatın sunabileceklerini hayallerden daha büyük olabileceğini gösterdi. O yüzden ben sadece işime odaklanıyor ve hayatın akışına kendimi bırakıyorum. 'Siyah Kalp'in üçüncü bölümü bu akşam saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.