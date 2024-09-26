Spor yazarları Galatasaray-PAOK maçını değerlendirdi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup ederek lig aşamasına üç puanla başladı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Baba Rahman (k.k.), Yunus Akgün ve Icardi kaydetti. Spor yazarları, Galatasaray'ın PAOK karşısında elde ettiği galibiyeti değerlendirdi.
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Ahmet Selim Kul (HT Spor):
"Bu sezon Okan Buruk’un en etkili silahından olan duran toplar ikinci yarının hemen başında golü getirdi. Osimhen ve Sanchez gibi iki ekstra uzununun yan yana olduğu fotoğraf, Galatasaray’ın bu yıl savunması en zor silahları arasında tepelerde. Şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi’ne giremese de Yunanistan şampiyonunu net bir şekilde yenerek Avrupa Ligi’ne kusursuza yakın bir giriş yaptı. Tebrikler Okan Buruk ve tüm öğrencilerine."
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Çağatay Çelik (HT Spor):
"Geçen sezonki ‘mıymıy’ futbolla Avrupa’da özellikle kendisinden daha çok koşan takımlara karşı tel tel dökülen Galatasaray bu yaz geçirdiği kabuk değişiminin etkisiyle Avrupa’ya iyi başladı. Oynamadığında duyduğu mutsuzluğu soyunma odasına ve sahaya yansıtan; en iyi yıllarını geride bırakan oyunculara veda edilirken yaş ortalaması daha düşük, temaslı oyundan kaçmayan ve başarıya aç bir kadro tercih edildi. Oyun karakterinde yoğun baskı ve fiziksel efor gerekliliği bulunan Okan Buruk’un da tırnak içinde ikinci dönemi resmen başladı."
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Uğur Meleke (Hürriyet):
"Seyrantepe’de dakikalar 28’i gösteriyordu. Geriden oyun kurmaya çalışan Davinson, Barış’a doğru sağ taç çizgisine paralel bir pas attı. Barış ofsaytta olduğu için hareketlenmedi. Herkes topun kolayca PAOK’lu oyuncuda kalacak zannederken bir ok fırladı soldan o bölgeye doğru! O okun ismi Osimhen’di. Savunmayı rahatsız edip Galatasaray’a kazandırdı tacı. 61’de benzer bir pozisyon daha yaşandı, Galatasaray savunmasından uzaklaştırılan rastgele bir toptu bu kez de. Osimhen’in alma şansı hiç yoktu ama takip edip, stoperi rahatsız edip taca atmasına neden oldu yine Nijeryalı. Yani Osimhen’in dün attığı golü, yaptığı asisti, hazırladığı pozisyonları filan bir kenara bırakın. Tek bir taç atışını kazanmak için harcadığı o olağanüstü efor bile, Galatasaray’ın bu sezonki hikayesini derinden etkileyecektir. Maçın tartışmasız yıldızı Osimhen’in yanı sıra, karşı pres canavarı Davinson, sağ kanattan sürekli yaptığı hücum katkısıyla galibiyette büyük rol oynayan Kaan başroldeydiler"
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- 4
Levent Tüzemen (Sabah):
"Osimhen'e özel bir köşe açmak gerekir. Nijeryalı yıldız, müthiş çalıştı. Rakiplerle mücadele ettiği gibi önde tek başına baskı uyguladı. Yaptığı koşularla, PAOK savunmasının ve kalecisinin çoğu zaman eli ayağına dolandı. İlk golü ona yazarım. Yunus'a attırdığı gol de derbide Mertens'e yaptığı asistin kalitesindeydi. Sara çalışkanlığıyla alkış aldı. Yunus, F.Bahçe maçındaki gibi mücadele etti, defansa yardım etti, galibiyet golüne de imza attı. Abdülkerim, hatasız oynadı. Torreira, orta alanda yine ahtapot gibiydi. Barış Alper'in mücadelesine saygı duyuyorum ancak oyun aklını da geliştirmeli ve bilerek, görerek ortalar yapmalı. Icardi de golle dönerek müthiş geceye izini bıraktı."
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Osman Şenher (Milliyet):
"Galatasaray galip de gelse, iyi futbol oynamadan da maç kazansa şunu unutmayalım; kadrodaki kaliteli oyuncularla futbol çıtasını çok yukarı çekmiş. Kaleci Günay, gerçekten örnek olacak bir karaktere sahip. Mükemmel bir maç çıkardı. Muslera arada bir kendisine saygı duyup, Günay’a oynama şansı sağlamalı. Sonuçta önemli olan galip gelmekti. Icardi’nin de sakatlığını bitirip takıma dönmesi ve harika bir gol atması sarı-kırmızılıların gücünü ve özgüvenini de artırdı. Ben Cim Bom’un Avrupa Ligi’nde çok önemli işler yapacağına gerçekten inanıyorum. Takımın içindeki bütünlük ve arkadaşlık bize bunu gösteriyor."
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Ömer Üründül (Sabah):
"Okan Buruk son bölüme girerken bütün riskleri göze alıp Icardi ile çift santrfora dönecek, Kerem Demirbay ile de Mertens'i değiştirecekti. Bu rakibe ciddi avantaj sağlayacak bir hamle olurdu. O anda G.Saray çok organize bir şekilde Yunus Akgün ile güzel bir ikinci gole imza attı. Doğal olarak Okan Buruk da o değişiklikten vazgeçip Osimhen'i çıkarıp İcardi'yi oyuna aldı. G.Saray, çok önemli bir 3 puanı iyi oynayarak kazandı. Bütün takım iyi niyetle mücadele etti. Ben Jakobs'u çok beğendim. Yalnız bu galibiyette kaleci Günay'ın da büyük katkısı olduğunu göz ardı etmeyelim. Çünkü ilk devre biterken PAOK maçın belki de en net pozisyonunu buldu ve Günay başarılı refleksle kurtardı."
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- 7
Serkan Akcan (Fanatik):
"Osimhen, Avrupa Ligi’nin en yüksek market değerine sahip futbolcusu. Bu elbette Galatasaray için havalı bir durum. Fakat bu işin artısı ‘havalı’dan çok daha öte. Icardi’den Osimhen’e, Torreira’dan Sanchez’e hemen her bölgede kaliteli oyunculara sahip olan Galatasaray, PAOK’a karşı Avrupa Ligi’nin favorilerinden biri gibi oynayarak beklentileri karşılama potansiyelini gösterdi. Yunus Akgün bu sezon Galatasaray’ın en büyük piyangosu olmaya en büyük aday. Kerem Aktürkoğlu gittiğinden bu yana formayı alan Yunus, harika işler yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe derbisindeki kilit açıcı performansının ardından PAOK karşısında da tehlike anında camı kıran çekiç rolünü layıkıyla oynadı. Galatasaray, Yunan Ligi’nin son şampiyonu ve hali hazırdaki lideri karşısında maçı ilk dakikadan itibaren domine etti."