Fenerbahçe: 2 - Union Saint-Gilloise: 1 | MAÇ SONUCU

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Sarı-Lacivertlilerin golleri 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve 82. dakikada Saint-Gilloise forması giyen Burgess'in kendi kalesine attığı golle geldi. Union Saint-Gilloise'in tek golünü ise 90+3. dakika Sykes kaydetti.

Ayrıca Fenerbahçe'de Osayi Samuel uzatma dakikalarında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu pozisyonun ardından Union Saint-Gilloise penaltı kazandı. Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Livakovic penaltı vuruşunu kurtardı. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına 3 puanla başladı. REKLAM RAKİP TANIDIKTI! UEFA Avrupa Ligi'nin lig formatındaki ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk eden Fenerbahçe, geçen sezon aynı takımla UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleşmişti. Deplasmandaki maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, iç sahada 1-0 kaybetse de çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

CENGİZ ÜNDER İLK KEZ 11'DEYDİ Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görevlendirildi. Sezon başında transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen ancak Mourinho'nun takımda tuttuğu Cengiz, ligde 2 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. Cengiz Ünder, bu sezon ilk kez Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de oynatıldı.

AMRABAT İLK KEZ 11'DE BAŞLADI Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu. Transfer döneminin son bölümünde kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusu, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu. OSAYI-SAMUEL 4 MAÇ ARADAN SONRA KADRODAYDI Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Bright Osayi-Samuel, 4 maç sonra kadroda yer aldı. REKLAM Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan ve sırasıyla Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında forma giyemeyen Osayi-Samuel, Union Saint-Gilloise maçıyla kadroya döndü. Union Saint-Gilloise maçıyla 41 gün sonra yeniden kadroya dahil edilen Bright Osayi-Samuel, müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Samuel oyuna sonradan girdi ve takımının 2. golünde büyük pay sahibi oldu.

TADIC İLK KEZ YEDEK BEKLEDİ Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, bu sezon ilk kez yedek soyundu. Sarı-lacivertlilerin Sırp hücum oyuncusu, takımının bu sezon oynadığı 10 maçın tamamına ilk 11'de başlamıştı. MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Belçika ekibi tehlikeli geldi. Ivanovic'in pasında sol kanatta topla buluşan Sadiki, son çizgiye inip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına yerden ortasında Rasmussen'den önce Oosterwolde topa müdahale etti. Rodriguez'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı yine Oosterwolde uzaklaştırdı. 15. dakikada Becao'nun uzaklaştırmak istediği topu kapan Niang, soldan hareketlenen Sadiki'ye pasını aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi. REKLAM 17. dakikada kaleci Moris'in uzun gönderdiği topu Becao ıska geçince meşin yuvarlak Ivanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahasına girip topa sert vurdu. Kaleci Livakovic bu pozisyonda da başarılıydı. 26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan kazanılan kornerde Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe doğru ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce Çağlar Söyüncü vurarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 48. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahasına hareketlenen Szymanski, savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 54. dakikada sağdan kazanılan korneri İrfan Can Kahveci kullandı. Ön bölüme doğru hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, kale çizgisi üzerindeki Vanhoutte son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 61. dakikada Mac Allister'ın kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken top, penaltı noktası üzerindeki Sadiki'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Livakovic topu kontrol etti. 71. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in sol kanattan kale sahasına gönderdiği ortada En-Nesyri topa kafayı vurdu. Kaleci Moris gole izin vermedi. 74. dakikada Union Saint-Gilloise 10 kişi kaldı. Tadic'in pasında savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri, Mac Allister tarafından ceza yayı üzerinde düşürülünce hakem Benoit Bastien, bariz gol şansı değerlendirmesiyle bu futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi. 82. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Dzeko'nun pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, rakibinden sıyrılıp geriden atağa destek veren Osayi-Samuel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Moris'ten dönen topa Burgess ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 2-0. 90. dakikada Union Saint-Gilloise penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Niang, ceza sahasına girdikten sonra Osayi-Samuel'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterirken, Osayi-Samuel'i de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi. 90+2. dakikada penaltıda topun başına Ivanovic geçti. Bu futbolcunun sol köşeye doğru vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90+3. dakikada fark 1'e indi. Kullanılan kornerin ardından ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Ivanovic'in şutunda direkten dönen meşin yuvarlak, Sykes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1. Mücadele, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.