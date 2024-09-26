Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        6
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        6
        Trabzonspor
        TS
        5
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İbrahim Yıldız yazdı: Oyun kötü sonuç güzel - Fenerbahçe Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Oyun kötü sonuç güzel

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi sahasında 2-1 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 22:49 Güncelleme: 26.09.2024 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi 2-1 yenerek 3 puanı aldı.

        Galatasaray derbisi yenilgisinin ağırlığını üzerinden atmak isteyen Sarı-Lacivertliler için bu maç büyük önem taşıyordu. Taraftarla barışmak için galibiyete ihtiyaç vardı. Sonuca bakılırsa bu niyet gerçekleşti diyebiliriz.

        Ancak, oynanan oyun hiç kimseyi tatmin etmedi. Fenerbahçe’de hala oyun ve oyuncu arayışının sürdüğünü görüyoruz. Portekizli teknik adam ideal 11’i kafasında şekillendirmemiş anlaşılan.

        Geçen sezonun başarılı isimleri İsmail, Fred ve İrfan Can bir türlü form tutamadı. Bunun nedeni sorgulanmalı. Üstelik, bazı oyuncuların benimsedikleri ve başarılı oldukları bölgeleri dışında görevlendirilmesi yadırganıyor. Tadic sağda, Cengiz solda istenilen performansı gösteremiyor.

        Avrupa Ligi ilk maçında Amrabat ve Livakovic dışındaki oyuncular vasatın üzerine çıkamadı. Amrabat, sakin yapısı ile oyunu rahatlattı. İyi paslar attı. Rakibin bunalttığı anlarda takımı rahatlattı. Kaleci Livakovic sahanın en başarılı ismiydi. Kurtardığı önemli gol pozisyonları vardı. Penaltıya izin vermeyerek kalitesinin ortaya koydu.

        REKLAM

        Oyuna sonradan giren Osayi çok acemice hatta sorumsuzca sarı kart gördü. Ardından yaptığı penaltı sonucu ikinci sarı karttı görerek oyun dışı kaldı. Birkaç dakika arayla iki sarı görmesi profesyonel bir oyuncuya yakışmadı. Kaldı ki, oyuna da iyi başlamıştı. Uzun süredir sakat olan Osayi, yorgunluk gösteren Mert’in iyi bir alternatifi hatta bu hattın vazgeçilmezi olacaktır.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe adına çok kötüydü. Top tutmakta zorlandılar. Rakibin atakları karşısında büyük sıkıntı yaşadılar. Karambol bir oyun vardı. Gelişi güzel vuruşlar ile uzaklaştırılmaya çalışılan topların tamamını rakip oyuncular kazandı. Üst üste gelen atakları durdurmak için bir plan yoktu. Kaleci Livakovic’in yaptığı kurtarışlar takımı yenilgiden kurtardı.

        İlk 45 dakika Fenerbahçe adına kabus gibiydi. Karambol oyunun esiri oldular. Üst üste iki pas yapamayışları şaşırtıcıydı. Orta sahanın başarısız oluşu takımı bütün olarak etkiliyor. Rakip ataklarını karşılayamıyorlar. Üretimde olmayınca beklenen sonuç gelmiyor.

        Belçika takımının hızlı oyunu ve pas yüzdesi karşısında ne yaptığını bilmeyen bir takıma Fenerbahçe demek gerçekten güçtü.

        İkinci yarı oyunu dengeleyen Sarı-Lacivertliler topa hakim olmayı başarınca atak çeşitliliği yaşandı. Beklenenden daha zor geçen bir maç izledik. Forvet oyuncular etkisizdi. Temposu düşük, kalitesiz bir maç izledik.

        Fenerbahçe kazanmasına rağmen iyi bir oyun sergileyemedi. Mourinho, oyunu geliştirme adına mutlak bir şeyler yapmalı. Öncelikle, bazı oyuncuları gerçek yerlerinde oynatmalı. Cenk’e de daha fazla şans tanımasında yarar var…

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Habertürk Anasayfa