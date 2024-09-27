Meteoroloji'den açıklama! Güneşli ve ılık hava sürüyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülürken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeyi sürdürüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık