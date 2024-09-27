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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 28° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 36° Trabzon Kısmen Güneşli 25° Bursa Güneşli 28° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 34° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Kısmen Güneşli 22°

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM İSTANBUL °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu AFYONKARAHİSAR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 31°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu YOZGAT °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM SİNOP °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı SAMSUN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı ERZURUM °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 29°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 21°C Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR °C, 32°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 33°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 32°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 34°C Az bulutlu ve açık