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        Haberler Gündem Güncel Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!

        Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Akın'ın birkaç gün önce yaptığı konuşmada da, "Adam tuttular, beni indirecekler" sözleri dikkat çekti. Öte yandan saldırı sonucu sağ ayak bileğinden vurulan Akın'ın bugün ameliyat olacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.09.2024 - 11:14 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:21
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        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
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        Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre Serhat Akın'ın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        ATEŞ EDİP MOTOSİKLETLE KAÇTI

        Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

        Serhat Akın'a silahlı saldırı
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        TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor.

        "ADAM TUTTULAR BENİ İNDİRECEKLER"

        Serhat Akın'ın birkaç gün önce yaptığı konuşma da ortaya çıktı. "Bana adam tuttular, beni indirecekler" diyen Akın şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim, beni de dışladılar. Beni de dışladılar her yerden. Tamam mı. Seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar şimdi adam tuttular bana beni indirecekler. Ben de diyorum ki topunuz diyorum ya. Bir fazlasını da ben koyacağım diyorum. İstediğinizi tutun diyorum. Ama şunu da unutmasınlar. Onlara para verip tutanlar var ya. Bizim kız arkadaşımıza karımızı laf ettiriyorlar karı diye. Onu da gerçek Fenerbahçe taraftarları zaten hakkını verirler. Benim karıma kızıma laf edene de bir yerde ağzına tokadı patlatırım. "

        BUGÜN AMELİYAT OLACAK

        Dün gece silahlı saldırı sonucu sağ ayak bileğinden vurulan Serhat Akın bugün ameliyat olacak. Serhat Akın'da bağ, doku ve kemik tahribatları mevcut olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın bir süre koltuk değnekleri kullanmak zorunda kalacağı da gelen bilgiler arasında.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da gece geç saatlerde kendisini hastanede ziyaret etti.

        BAKAN BAK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından konuyla alakalı geçmiş olsun mesajı yayınladı, "Eski millî futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

        Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

        AZİZ YILDIRIM: MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

        Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım da Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerini iletti; "Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın'a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Eski futbolcumuz Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

        FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Fenerbahçe Spor Kulübü de, bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen eski milli futbolcu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonrası açıklama yaptı.

        Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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        #son dakika
        #Serhat Akın
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